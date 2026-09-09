Dron pranë avionit të Zelenskyt, kryeministri norvegjez: Pothuajse u godit
Aeroplani që transportonte Presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, drejt Oslos për funeralin e Mbretit Harald “pothuajse u godit” nga një dron teksa po përgatitej të ngrihej nga Moldavia, tha të martën kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store.
“Aeroplani i tij u godit pothuajse nga një dron ndërsa po përgatitej të ngrihej nga Moldavia. Ky është realiteti që Zelensky po përjeton”, tha Store për transmetuesin publik NRK të martën.
Zelensky mbërriti në Oslo të martën në mbrëmje.
Store nuk specifikoi burimin e informacionit të tij dhe as sa pranë aeroplanit të presidentit ukrainas ishte droni.
Zelensky mbërriti në Oslo të martën në mbrëmje përpara funeralit të Mbretit Harald V të Norvegjisë. Ai zhvilloi bisedime me Store, Ministrin e Financave Jens Stoltenberg dhe Ministrin e Jashtëm Espen Barth Eide mbi ndihmën ushtarake norvegjeze për Ukrainën, duke përfshirë mbështetjen për mbrojtjen ajrore, si dhe ndihmën civile.
Pas funeralit, Zelensky u largua nga Norvegjia dhe udhëtoi drejt Kanadasë për bisedime me udhëheqësit atje, tha Støre për NRK.
Store nuk dha detaje të mëtejshme rreth rezultatit të bisedimeve për ndihmën ushtarake.
“Nuk kemi arritur ende atje. Industria po punon së bashku për të parë nëse është e mundur të ofrojë sisteme të mbrojtjes ajrore për Ukrainën, por edhe për të gjetur një zgjidhje industriale që do t’u lejonte atyre të ndërtonin vetë sisteme të mbrojtjes ajrore. Thënë thjesht, ata kanë vrima në çati”, tha Støre.
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