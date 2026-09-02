Droni me eksploziv në aeroportin e Leipzigut, autoritetet gjermane identifikojnë 2 persona të dyshuar
Autoritetet gjermane kanë identifikuar dy të dyshuar në lidhje me tentativën e sulmit me dron në aeroportin e Leipzigut, raportoi gazeta Süddeutsche Zeitung. Megjithatë, siç vëren raporti, nuk ka gjasa që autoritetet të jenë në gjendje t’i arrestojnë ata.
Sidoqoftë, është një shtetas letonez i lindur në Rusi dhe një shtetas rus nga Bjellorusia.
Droni u pa me eksplozivë pranë një aeroplani transporti ukrainas në gusht. Të martën, qeveria gjermane “e tregoi” Rusinë si përgjegjëse për incidentin.
Në përgjigje, Berlini urdhëroi sanksione shtesë kundër Moskës, duke përfshirë mbylljen e konsullatës ruse në Bon dhe ndërprerjen e marrëveshjes që lejonte funksionimin e Shtëpisë Ruse të Shkencës dhe Kulturës në Berlin. Në të njëjtën kohë, ambasadori rus u thirr në Ministrinë e Jashtme gjermane për shpjegime.
“Ne do t’u përgjigjemi të gjitha masave anti-ruse”, theksoi Moska, sipas Interfax, duke mohuar çdo lidhje me incidentin.
“Veprime destabilizuese”
Qeveria gjermane po e trajton Leipzigun si pjesë të një fushate më të gjerë, jo si një incident të izoluar. Në këtë kontekst, mesazhi që qeveria gjermane po përpiqet të dërgojë është se bizneset hibride tani do të kenë një kosto specifike.
Qeveria e Friedrich Merz planifikon kontrolle edhe më të rrepta mbi shtetasit rusë që hyjnë në vend dhe do të shtyjë përpara sanksionet evropiane ndaj rusëve që beson se janë të lidhur me operacione armiqësore ose hibride kundër vendeve evropiane. Gjithashtu, do të ushtrojë më shumë presion mbi të ashtuquajturën “flotë në hije” që përdoret për të eksportuar naftë ruse.
“Ne vlerësojmë se Gjermania do të jetë shënjestra e sulmeve të mëtejshme hibride nga Rusia”, tha Ministri i Brendshëm Alexander Dobrid. Nga ana e tij, Ministri i Jashtëm gjerman Johann Vandevoll tha se “sulmi është pjesë e një serie të gjatë veprimesh destabilizuese kundër Evropës”.
Analisti gjerman i sigurisë, Carlo Massala, shpjegoi së fundmi për Le Monde se Berlini është një objektiv veçanërisht tërheqës sepse Gjermania është bërë një shtyllë kyçe e mbështetjes evropiane për Ukrainën.
Logjika, sipas analizës së tij, është relativisht e thjeshtë: nëse ekonomia më e madhe e Evropës frikësohet, destabilizohet politikisht ose fillon të zvogëlojë ndihmën e saj për Kievin, pasojat do të ndihen në të gjithë strategjinë evropiane ndaj Rusisë.
Kjo është arsyeja pse koncepti i “sulmit hibrid” ka hyrë tani në fjalorin e përditshëm të politikës gjermane.
Nuk bëhet fjalë vetëm për dronët. Përfshin sulme kibernetike, sabotim, operacione dezinformimi, spiunazh, zjarrvënie të qëllimshme, sulme ndaj infrastrukturës kritike dhe operacione me ndërmjetës që janë mjaftueshëm serioze për të shkaktuar përçarje, por edhe të dizajnuara për ta bërë të vështirë atribuimin e përgjegjësisë së menjëhershme.
Associated Press ka dokumentuar rreth 200 incidente sabotimi ose veprimesh të tjera armiqësore në Evropë që zyrtarët perëndimorë ia kanë atribuar Rusisë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Moska mohon se po zhvillon një fushatë të tillë.
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