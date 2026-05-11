11 May 2026
EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
11 May 2026
Dua Lipa padit kompaninë e madhe teknologjike Samsung, zbardhet dokumenti me arsyen

Dua Lipa ka ngritur një padi ndaj Samsung, duke e akuzuar kompaninë se ka përdorur pa autorizim një fotografi të saj në promovimin e televizorëve.

Sipas dokumenteve të padisë, imazhi i artistes është shfaqur dukshëm në një fushatë reklamuese pa dijeninë dhe miratimin e saj, si edhe pa asnjë kompensim financiar. Në padi theksohet se ky veprim përbën shkelje të të drejtave të autorit mbi fotografinë.

Më tej, pretendohet se Samsung ka përfituar ekonomikisht duke krijuar përshtypjen se Dua Lipa kishte mbështetur produktin e reklamuar, gjë që sipas artistes nuk ka ndodhur.

Për këtë çështje, Dua Lipa kërkon një dëmshpërblim prej 15 milionë dollarësh nga Samsung.

