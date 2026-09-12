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Futbolli ne Kosove

Haki Bllacaku reagon pas tërheqjes së Rrahmanit nga Kombëtarja: “Nuk thonë kot, buka e jote të vret”

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Haki Bllacaku reagon pas tërheqjes së





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September 12, 2026

Futbolli.info

Haki Bllacaku reagon pas tërheqjes së Rrahmanit nga Kombëtarja: “Nuk thonë kot, buka e jote të vret”




14 minutes ago




futbolliinfo

Haki Bllacaku, trajneri i parë i Amir Rrahmanit te KF Kosova e Prishtinës, ka reaguar ashpër pas vendimit të kapitenit të Kosovës për t’u tërhequr nga kombëtarja dardane.

Rrahmani ka bërë të ditur se nuk do të rikthehet te Kombëtarja përderisa Federata e Futbollit të Kosovës udhëhiqet nga drejtuesit aktualë.

Pas këtij vendimi, Bllacaku ka publikuar një fotografi nga koha kur Rrahmani kishte nisur hapat e parë në futboll te KF Kosova – Prishtinë, ku ai ishte trajneri i tij i parë.

Fotografinë e ka shoqëruar me një mesazh të ashpër:

“Nuk thonë kot: buka jote të vret! Ose më mirë me thënë: i ligu, kur bëhet dikushi, s’e njeh as familjen e vet, as ata që i bëjnë mirë. Dole i tillë, TURP!!!”, ka shkruar Bllacaku.

Reagimi i tij vjen në një kohë kur vendimi i Rrahmanit ka hapur debat të madh në opinionin sportiv kosovar, ndërsa fotografia e publikuar nga trajneri i tij i parë rikthen në vëmendje fillimet e kapitenit të Kosovës në futboll.


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