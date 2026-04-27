Dy legjenda zikaltër në Tiranë, Toldo dhe Samuel në maratonën e organizuar nga Inter Club Albania
Të dielën, më 26 prill, Inter Club Albania organizoi një maratonë bamirësie nëpër rrugët e Tiranës, të hapur për të gjithë anëtarët e Inter Club.
Eventi, i quajtur Inter Club Run, përfundoi me ceremoninë e ndarjes së çmimeve për fituesit në kategoritë e ndryshme, ku morën pjesë edhe Toldo dhe Samuel, të cilët ua dorëzuan çmimet anëtarëve pjesëmarrës.
Ishte një fundjavë e paharrueshme për Inter Club Albania, një klub tifozësh që gjithmonë e ka demonstruar dashurinë e tij për ngjyrat zikaltër me shumë entuziazëm.
Klubi Inter i Shqipërisë u njoh së fundmi në Inter Club Workshop-in e fundit si Klubi Inter më i madh në botë, me 3,252 anëtarë të regjistruar.
