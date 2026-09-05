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Kronika

Dy vatra të tjera zjarri sot në Vlorë! Flakët përpijnë pyjet dhe bimësinë e Panajasë dhe Selenicës, aksion për shuarj

· 2 min lexim
vatra të tjera zjarri

Vatra të tjera zjarri janë shfaqur sot në Vlorë.

Një prej tyre është aktive në zonën e Kriporës, në afërsi të fshatit Panaja.

Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme, kryesisht me bimësi të ulët dhe shkurre, ndërsa situata vijon të jetë e rënduar.

Në terren ndodhen shërbimet zjarrfikëse, të cilat po punojnë për të vënë nën kontroll flakët dhe për të shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit.

Për momentin, vatra vijon të jetë aktive, ndërsa ndërhyrja e zjarrfikësve në këtë zonë po vazhdon.

Nga ana tjetër, një tjetër vatër zjarri është aktive në kodrat e fshatit Kot, në bashkinë Selenicë.

Flakët vijojnë të përparojnë në terren, ndërsa zjarri ka përfshirë edhe sipërfaqe me ullishte. Era dhe temperaturat e larta favorizojnë përhapjen e flakëve, duke e bërë më të vështirë ndërhyrjen.

Pamjet nga terreni tregojnë se zjarri vijon të jetë aktiv dhe i dukshëm nga distanca.

Në vendngjarje ndodhen zjarrfikësit e Selenicës, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrës së zjarrit.

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