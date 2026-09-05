Dy vatra të tjera zjarri sot në Vlorë! Flakët përpijnë pyjet dhe bimësinë e Panajasë dhe Selenicës, aksion për shuarj
Vatra të tjera zjarri janë shfaqur sot në Vlorë.
Një prej tyre është aktive në zonën e Kriporës, në afërsi të fshatit Panaja.
Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme, kryesisht me bimësi të ulët dhe shkurre, ndërsa situata vijon të jetë e rënduar.
Në terren ndodhen shërbimet zjarrfikëse, të cilat po punojnë për të vënë nën kontroll flakët dhe për të shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Për momentin, vatra vijon të jetë aktive, ndërsa ndërhyrja e zjarrfikësve në këtë zonë po vazhdon.
Nga ana tjetër, një tjetër vatër zjarri është aktive në kodrat e fshatit Kot, në bashkinë Selenicë.
Flakët vijojnë të përparojnë në terren, ndërsa zjarri ka përfshirë edhe sipërfaqe me ullishte. Era dhe temperaturat e larta favorizojnë përhapjen e flakëve, duke e bërë më të vështirë ndërhyrjen.
Pamjet nga terreni tregojnë se zjarri vijon të jetë aktiv dhe i dukshëm nga distanca.
Në vendngjarje ndodhen zjarrfikësit e Selenicës, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrës së zjarrit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.