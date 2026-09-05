Dyshohen si piromanë për zjarrin katastrofik që përfshiu Himarën, pas çobanit Policia shoqëron edhe 2 persona të tjerë!
Policia e Himarës ka shoqëruar edhe 2 persona të tjera pas çobanit që ishte ndaluar më herët pranë Vlorës, të cilët dyshohet se mund të kenë lidhje me zjarrin e përmasave të mëdha që përfshiu zonën mbrëmjen e djeshme dhe shkaktoi dëme katastrofike.
Pas marrjes në pyetje, dy prej tyre janë lënë të lirë, ndërsa personi i tretë vijon të qëndrojë në ambientet e Komisariatit të Himarës, ku po merret ende në pyetje nga grupi hetimor.
Për momentin, policia nuk ka një person të identifikuar si autor apo të dyshuar kryesor për vënien e zjarrit, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat dhe shkakun e rënies së flakëve.
Autoritetet po punojnë për të përcaktuar nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm dhe nëse personat e shoqëruar kanë ndonjë përgjegjësi në lidhje me ngjarjen.
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