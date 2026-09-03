E ardhmja e Kombëtares shqiptare, Juventusi i përfshin portierin dhe sulmuesin në listën e Europës
Lajme të mira vijnë për talentet e Shqipërisë që janë pjesë e Juventusit.
Nëse Edon Zhegrova nuk u përfshi në listën e bardhezinjve për Ligën e Europës, bie në sy se Rafaele Huli dhe Arman Durmishi janë përzgjedhur nga trajneri Luçiano Spaleti në listën B.
Si Huli edhe Durmishi janë 18 vjeç, ndërsa janë talente nga akademia e Juventusit. Huli është portieri dhe aktualisht përfaqëson Shqipërinë U-19.
Në anën tjetër ndodhet Durmishi që luan në majën e sulmit. Ky i fundit është po ashtu pjesë e Kombëtares U-19.
Dyshja e talentuar do të stërvitet me ekipin e parë. Nëse përfshihen me skuadrën për ndeshjet e Europës, do të jetë sinjal mjaft pozitiv.
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