Tiranë 32°C · Pjesërisht vranët 03 September 2026
S&P 500 7,732 ▲0.85%
DOW 53,633 ▲1.08%
NASDAQ 26,523 ▲1.16%
NAFTA 92.37 ▲1.49%
ARI 4,546 ▲2.98%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $80,577 ▲ +4.7% ETH $2,483 ▲ +4.07% XRP $1.4409 ▲ +8.4% SOL $104.0200 ▲ +5.24%
S&P 500 7,732 ▲0.85 % DOW 53,633 ▲1.08 % NASDAQ 26,523 ▲1.16 % NAFTA 92.37 ▲1.49 % ARI 4,546 ▲2.98 % S&P 500 7,732 ▲0.85 % DOW 53,633 ▲1.08 % NASDAQ 26,523 ▲1.16 % NAFTA 92.37 ▲1.49 % ARI 4,546 ▲2.98 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Kriza për presidentin përplas LDK-në, Emini e Koci paralajmërojnë përçarje dhe krizë institucionale Hoxha takim me Komisioneren Kos në Dublin: Shqipëria e vendosur për të ruajtur ritmin e negociatave të anëtarësimit në BE Plagosje me armë zjarri në Korçë, autori shpallet në kërkim Plagosja me armë zjarri në Korçë, identifikohet autori, i afërm me të plagosurin (EMRI) Shoqëruan me forcë një person në prani të fëmijës së mitur në Kuçovë, pezullohen nga detyra 3 efektivë
Menu
Boterori

E ardhmja e Kombëtares shqiptare, Juventusi i përfshin portierin dhe sulmuesin në listën e Europës

· 1 min lexim
në listën e

Lajme të mira vijnë për talentet e Shqipërisë që janë pjesë e Juventusit.

Nëse Edon Zhegrova nuk u përfshi në listën e bardhezinjve për Ligën e Europës, bie në sy se Rafaele Huli dhe Arman Durmishi janë përzgjedhur nga trajneri Luçiano Spaleti në listën B.

Si Huli edhe Durmishi janë 18 vjeç, ndërsa janë talente nga akademia e Juventusit. Huli është portieri dhe aktualisht përfaqëson Shqipërinë U-19.

Në anën tjetër ndodhet Durmishi që luan në majën e sulmit. Ky i fundit është po ashtu pjesë e Kombëtares U-19.

Dyshja e talentuar do të stërvitet me ekipin e parë. Nëse përfshihen me skuadrën për ndeshjet e Europës, do të jetë sinjal mjaft pozitiv.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu