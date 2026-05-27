E BUJSHME: Anthony Gordon, ylli më i ri i Barcelonës. JA DETAJET
Anthony Gordon mund të quhet trashmë ylli më i ri i Barcelonës. Katalanasit kanë arritur marrëveshjen me Newcastle për Gordon, për një transferim 70 milionë euro, plus 10 milionë euro bonuse, dukë kompletuar një paketë totale 80 milionë eruo.
Gordon shkëlqeu në sezonin e fundit me Newcastle, me 17 gola dhe 5 asiste. Prej javësh, anglezi ndiqej edhe nga Bayern munich, por Barcelona veproi më shpejt dhe arriti më përpara marrëveshjen me qymyrxhinjtë.
Fabrizio Romano, por edhe mediet spanjolle si Sport, Mundo Deportivo, zbulojnë se Gordon do të udhëtojë nesër drejt Barcelonës për të kryer testet mjekësore dhe për të hedhur firmën mbi kontratë.
Pasi transferimi i Gordon mund të quhet tashmë çështje e mbyllur, Barcelona do të punojë për të finalizuar objektivat e tjerë të merkatos që është një qendërsulmues dhe një qendërmbrojtës.
