Edhe Italia refuzoi uljen e avionëve amerikanë në bazën ajrore siçiliane
Pas Spanjës, edhe Italia ka refuzuar të lejojë disa avionë amerikanë të ulen në një bazë në ishullin mesdhetar të Siçilisë për operacione që lidheshin me luftën kundër Iranit.
Ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto kohët e fundit refuzoi t’i japë ushtrisë amerikane lejen për të përdorur aeroportin ushtarak ”Sigonella” si një pikë ndalese për fluturimet e mëtejshme drejt Lindjes së Mesme, sipas një raporti në gazetën e përditshme italiane ”Corriere della Sera”.
”Burime pranë ministrisë në Romë e kanë konfirmuar këtë raport”, tha gazeta.
”Italia u informua për planet e SHBA-së vetëm pasi avionët ishin tashmë në rrugë dhe nuk ishte kërkuar asnjë autorizim paraprak, dhe as Italia, një partnere e NATO-s, nuk ishte njoftuar”, thuhet në raport.
Detajet rreth llojit të fluturimeve të përfshira ishin të paqarta.
Baza ajrore ”Sigonella”, e vendosur pranë Katanias, në Siçilinë lindore, është bazë e Forcave Ajrore Italiane ashtu edhe një bazë e Marinës amerikane.
Vendi përdoret gjithashtu nga NATO, aleanca perëndimore e mbrojtjes./ a.jor.
