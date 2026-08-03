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Sporti

Egnatia niset drejt Dublinit me 21 lojtarë, dy mungesa me peshë për trajnerin Dede

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“Drejt Dublinit. Ekipi jonë për sfidën kundër Shamrock Rovers për raundin III të fazës së kualifikueseve të Uefa Europa League”, – shkruan klubi rrogozhinas në një postim të bërë mëngjesin e sotëm në faqen zyrtare, të shoqëruar me listën e lojtarëve të grumbulluar.

Në këtë listë janë 21 lojtarë dhe menjëherë bie në sy mungesa e mbrojtësit Arbenit Xhemajli, kapiten i skuadrës në ndeshjet e fundit. Ai pritet që të shitet në Malejzi, siç është bërë me dije më parë, prandaj dhe nuk është me skuadrën në udhëtimin drejt Dublinit, ku nesër luhet ndeshja e parë e turit të 3-të eliminator të Europa League.

Një mungesë tjetër është ajo e sulmuesit Bakajoko, i dëmtuar në gju dhe që do t’i mungojë Egnatias për një kohë të gjatë. Kampionët në fuqi të Shqipërisë luajnë të martën, në orën 21:00, ndeshjen e parë ndaj Shamrock Rovers.

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