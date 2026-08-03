Egnatia niset drejt Dublinit me 21 lojtarë, dy mungesa me peshë për trajnerin Dede
“Drejt Dublinit. Ekipi jonë për sfidën kundër Shamrock Rovers për raundin III të fazës së kualifikueseve të Uefa Europa League”, – shkruan klubi rrogozhinas në një postim të bërë mëngjesin e sotëm në faqen zyrtare, të shoqëruar me listën e lojtarëve të grumbulluar.
Në këtë listë janë 21 lojtarë dhe menjëherë bie në sy mungesa e mbrojtësit Arbenit Xhemajli, kapiten i skuadrës në ndeshjet e fundit. Ai pritet që të shitet në Malejzi, siç është bërë me dije më parë, prandaj dhe nuk është me skuadrën në udhëtimin drejt Dublinit, ku nesër luhet ndeshja e parë e turit të 3-të eliminator të Europa League.
Një mungesë tjetër është ajo e sulmuesit Bakajoko, i dëmtuar në gju dhe që do t’i mungojë Egnatias për një kohë të gjatë. Kampionët në fuqi të Shqipërisë luajnë të martën, në orën 21:00, ndeshjen e parë ndaj Shamrock Rovers.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.