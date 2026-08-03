☀️
Tiranë 30°C · Kthjellët 03 August 2026
S&P 500 7,490 ▲0.7%
DOW 52,485 ▲0.53%
NASDAQ 25,374 ▲1%
NAFTA 80.20 ▼5.28%
ARI 4,109 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
₿ CRYPTO
BTC $62,644 ▼ -1.34% ETH $1,845 ▼ -1.73% XRP $1.0687 ▼ -1.47% SOL $72.6200 ▼ -1.17%
S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 80.20 ▼5.28 % ARI 4,109 ▲0.04 % S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 80.20 ▼5.28 % ARI 4,109 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
03 Aug 2026
Breaking
Tej retorikave për hapje konsullatash dhe një paralele SHBA – Trump njofton rifillimin e negociatave me Iranin Mucunski: Bisedimet po zhvillohen “nën radar” për zhbllokimin e rrugës evropiane të Maqedonisë Egnatia niset drejt Dublinit me 21 lojtarë, dy mungesa me peshë për trajnerin Dede Interi i rikthehet objektivit Diaby, këtë herë shfrytëzon “kartën” Asllani
Menu
Sporti

Interi i rikthehet objektivit Diaby, këtë herë shfrytëzon “kartën” Asllani

· 2 min lexim

Një mesfushor më shumë se një mbrojtës i 5-të apo një lojtar krahu “puro”, një profil që pëlqehet prej kohësh. Do t’i bënte punë trajnerit Chivu, që kërkon agresivitet dhe vertikalitet.

Tratativa janari që bëhen aktuale në këtë moment. Moussa Diaby futet në këtë kategori për këtë Inter, që i mungon diçka, një titullar për krahun e djathtë. Trajneri Chivu ka bërë sërish llogaritë pas miqësores me City dhe në atë pozicion ka kuptuar se ka një problem.

Andy Diouf është një surprizë, një alternativë, por nuk mjafton. Tek Interi nuk duan të nxitojnë, sepse e dinë që merkatoja verore mund të dhurojë surpriza të këndshme edhe në minutën e fundit. Si në rastin e Akanji.

Diaby në janar ishte një hap larg Interit, që në atë kohë kërkonte zëvendësuesin e Dumfries të dëmtuar. Lojtari francez 7 muaj më parë i tha “Po” Interit. Do ta bënte edhe tani, por duhet kuptuar çfarë rezistence do të bëjë Al-Ittihad.

Interi këtë herë ka një “kartë” më shumë, Kristjan Asllanin. Mesfushori shqiptar, i vlerësuar 10-12 milionë euro, është jashtë kontigjentit dhe mund të përfshihet në këtë lëvizje. Ai mund ta ndihmojë Interin të zgjidhë dy probleme me një goditje të vetme: largimin e një mesfushori që nuk bën pjesë në projekt dhe afrimin e anësorit të djathtë të shumëpritur.

Diaby ka qenë gjithmonë në mendjen e trajnerit Chivu, pasi është jo vetëm një lojtar i 5-të në mbrojtje, por edhe një sulmues kur duhet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu