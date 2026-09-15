EMRAT/ Bllokuan rrugën te “Zogu i Zi” ditën e parë të shkollës, Policia arreston 12 protestues, disa prej tyre organiza
Protesta e paligjshme e djeshme te “Zogu i Zi” me bllokim të rrugës kryesore ditën e parë të shkollës i ka kushtuar prangosjen 12 personave, mes tyre disa organizatorë.
Kurse 15 të tjerë u proceduan penalisht nga Policia e Tiranës, me disa akuza të ngritura.
Njoftimi i Policisë së Tiranë:
“Në vijim të veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në lidhje me tubimin e zhvilluar më datë 14.09.2026:
-u arrestuan në flagrancë shtetasit: Ermelind Kuka, 19 vjeç; Dorjan Balla, 36 vjeç; Artan Daci, 41 vjeç; Ervis Beqaj, 36 vjeç; Ramazan Dauti, 31 vjeç; Bekim Imeraj, 37 vjeç; Visuar Dalipi, 29 vjeç; Axhim Micalliu, 20 vjeç; Aleandro Ahmetsulaj, 56 vjeç; Ridvan Kamberi, 63 vjeç; Klodian Bajrami, 24 vjeç dhe Enrik Xhemalaj, 39 vjeç;
-u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit F. B., 32 vjeçe; B. K., 27 vjeç; A. Zh., 26 vjeç; S. E., 32 vjeç; M. R., 28 vjeç; A. P., 49 vjeç; L. B., 39 vjeç; K. N., 20 vjeç; F. K., 34 vjeç; E. N., 33 vjeç, A. D., 23 vjeç, E. P., 31 vjeç, L. P., 26 vjeç, M. P., 18 vjeç, dhe I. M., 28 vjeç.
Më datë 14.09.2026, rreth orës 07:30, një grup personash u grumbulluan në sheshin “Skënderbej”, për tubim, pa lejen përkatëse, dhe vijuan marshimin drejt Rrugës së Durrësit, ku ndaluan pranë një gjimnazi duke u bërë thirrje nxënësve për bojkotimin e procesit mësimor dhe pjesëmarrje në tubimin, duke cënuar perimetrin e sigurisë në shkollë.
Pavarësisht thirrjeve të punonjësve të Policisë për largimin nga perimetri i sigurisë në shkollë dhe për lirmin e trotuarit për kalimin e qytetarëve, disa prej pjesëmarrësve në tubim nuk iu bindën urdhrave dhe kundërshtuan me forcë punonjësit e Policisë, gjatë shoqërimit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Kundërshtimi i punonjësit të Policisë së rendit publik”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të Policisë”, “Prishja e qetësisë publike” dhe “Shtytja e të miturve në krim”.
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