Astros fitojnë 1-0 ndaj Yankees, një goditje vendimtare nga Paredes përcakton ndeshjen
Houston Astros mposhtën New York Yankees me rezultat 1-0 më 27 gusht 2026 në ndeshjen e zhvilluar në Houston. Fituesit shënuan një pikë, grumbulluan tre goditje dhe nuk pësuan gabime; Yankees regjistruan një goditje dhe asnjë gabim.
Siç raporton Bleacher Report, vendimtar në ndeshje ishte një goditje e Isaac Paredes që solli në shtëpi Jeremy Peña, duke vendosur fitoren minimale për Astros. Në inningun e tretë pati disa lëvizje kyçe: Trent Grisham u kap në top të shkurtër nga Peña, José Caballero bëri një goditje tokësore, Austin Wells u eliminua me strike, ndërsa Jazz Chisholm fillimisht i dha një goditje dhe më pas rrëmbeu bazën e dytë.
Përveç goditjes që përcaktoi rezultatin, ndeshja u karakterizua nga dominimi i mbrapshtë në pritje: Jose Altuve pati një eliminim në shortstop, ndërsa përpjekjet sulmuese të Yankees u kufizuan në pak raste të pastër. Gerrit Cole ishte pjesë e ndeshjes dhe regjistroi 37 hedhje gjatë pjesës së tij në lloj, ndërsa skuadrat mbajtën rivalitetin të ngushtë deri në përfundim.
Përmbledhja e ngjarjeve dhe statistikat e përmendura për këtë ndeshje janë marrë nga Bleacher Report.
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