Barazim 0-0 në pjesën e parë: Atlanta Braves përballet me Los Angeles Dodgers, 27 gusht 2026
Në ndeshjen e zhvilluar më 27 gusht 2026 mes Atlanta Braves dhe Los Angeles Dodgers, rezultati mbahet 0-0 në pjesën e sipërme të të parës. Dueli i pritshëm i ndeshjes është mes Chris Sale dhe Yoshinobu Yamamoto, dy goditës që mund të përcaktojnë ritmin e përballjes.
Siç raporton Bleacher Report, Los Angeles ka bilancin 80-53 ndërsa Atlanta 78-55. Në fillim të takimit, Mookie Betts regjistroi një goditje për një bazë në anën e majtë; më pas Tommy Edman u eliminua me strike, dhe Shohei Ohtani dha një ground out te lojtari i dytë, ku Ozzie Albies e ktheu topin te Matt Olson për të mbyllur at-batin. Pas këtyre ngjarjeve, shifrat mbeten të patrazuara.
Gjatë ditës u njoftua edhe një ndryshim në listën e të lënduarve të Dodgers: Roki Sasaki u vendos në listën 15-ditore për shkak të një flluske në gisht, dhe si pjesë e lëvizjeve roster u thirr pitchers Seth Halvorsen. Ekipet po përpiqen të gjejnë ritmin e duhur ndërsa kontinuiteti i paraqitjeve do të jetë vendimtar për pjesën e mbetur të stinorit.
Për përditësime të mëtejshme dhe mbulim gjatë ndeshjes, konsultohuni me materialet e Bleacher Report.
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