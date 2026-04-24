Euroliga e basketbollit: Monaco mund Barcelonën dhe siguron një “biletë” për në Play Off
Monaco ka siguruar një vend në Play Off-in e EuroLeague 2026 pasi mundi Barcelonën 79-70 të premten në mbrëmje në Salle Gaston Medecin.
Një shkëmbim goditjesh në fazat e para u pasua nga një rritje prej 11-0 në periodën e parë që hapi një epërsi dyshifrore të cilën Monaco e mbajti deri në fund të periodës së dytë, duke marrë një avantazh 49-35 në pjesën e parë.
Barcelona reagoi pas pushimit, rriti nivelin e saj mbrojtës dhe i mposhti vendasit me rezultatin 9-18 në periodën e tretë, duke e ulur diferencën në 56-49 përpara se të hynte në periodën e katërt. Megjithatë, finalisti i Final Four 2025 tregoi karakterin e tij në fund të pjesës, duke përfituar nga përpjekja e fundit e rikthimit të Barcelonës për të siguruar fitoren e gjashtë radhazi në shtëpi.
Daniel Theis udhëhoqi Monacon me 16 pikë, ndërsa Elie Okobo shënoi 14. Mike James shoqëroi 13 pikët e tij me 10 asistime, ndërsa Jaron Blossomgame shënoi 11 pikë dhe 10 ribaunde. Për Barcelonën, Will Clyburn shënoi 16 pikë.
