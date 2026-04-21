Euroliga e basketbollit në RTSH/ Pedro Martinez shpallet “Trajneri i Vitit”
Pasi udhëhoqi Valencia Basket drejt një rekordi prej 25 fitoresh dhe një vendi të dytë në sezonin e rregullt, Pedro Martinez është zgjedhur si “Trajneri i Vitit Alexander Gomelskiy” për sezonin 2025-26 në Euroligën e basketbollit. Në sezonin e tij të parë të plotë në stol në këtë garë, emri i Martinez u shfaq në shumicën e fletëvotimeve nga trajnerët e tjerë të EuroLeague, të cilët votojnë për këtë çmim.
Duke qenë trajner në EuroLeague për herë të parë që nga nëntori i vitit 2018 me një klub që rikthehet në garë pas një viti mungesë, 64-vjeçari Martinez e udhëhoqi Valencian drejt fitores në basketboll gjatë gjithë sezonit të rregullt. Valencia jo vetëm që pati vendin e dytë për numrin më të madh të fitoreve, por gjithashtu kryesoi sezonin e rregullt në shënimin e pikëve (90.9 pikë për ndeshje) dhe u rendit ndër kryesuesit në shumë kategori të tjera statistikore.
Tomas Masiulis i Zalgiris Kaunas doli i dyti në votim, i ndjekur nga Georgios Bartzokas i Olympiacos Piraeus dhe fituesi i sezonit 2024-25, Sarunas Jasikevicius i Fenerbahce Beko Istanbul. Gjithsej 13 trajnerë u emëruan në fletëvotime, një dëshmi e respektit të lartë që trajnerët e EuroLeague kanë për njëri-tjetrin.
Trofeu Alexander Gomelskiy Trajneri i Vitit mban emrin e trajnerit legjendar që udhëhoqi ASK Rigën drejt titullit të parë të Euroligës në vitin 1958 dhe shtoi tre kurora të tjera kontinentale midis Rigës dhe CSKA Moskës. Gomelskiy gjithashtu udhëhoqi Bashkimin Sovjetik drejt medaljes së artë në Lojërat Olimpike të vitit 1988 dhe mbetet një nga figurat më të dekoruara në historinë e basketbollit. Euroliga e Basketbollit e zgjodhi atë si një nga 50 Kontribuesit më të Mëdhenj të Euroligës në vitin 2008. Ai është gjithashtu anëtar i Sallës së Famës së Basketbollit dhe Sallës së Famës së FIBA-s. Gomelskiy ndërroi jetë në vitin 2005.
Kjo shënon herën e parë që një trajner kryesor i Valencias e fiton këtë çmim. Martinez bëhet trajneri i katërt i lindur në Spanjë që e fiton këtë çmim, duke iu bashkuar Chus Mateo (2023-24) dhe Pablo Laso (2014-15 dhe 2017-18), të cilët e fituan me Real Madridin, dhe Xavi Pascual (2009-10), i cili e mori këtë çmim me FC Barcelona.
