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Evander vendos në minutën e 91 dhe i jep FC Cincinnati fitoren 2-1 ndaj New York City FC

· 2 min lexim

Evander shënoi një gol spektakolar në minutën e 91, duke i dhënë FC Cincinnati fitoren 2-1 ndaj New York City FC në ndeshjen e së mërkurës. Trajneri Pat Noonan vlerësoi reagimin e skuadrës, duke thënë se diferenca shpesh vjen nga disa pritje në njërin portë dhe nga Evander që luan me nivelin e tij të zakonshëm në tjetrin — por në fund skuadra ia doli të marrë tri pikët.

Siç raporton mlssoccer, performanca e Evander u vlerësua me çmimin Energy Moment of the Matchday të Matchday 21, i sponsorizuar nga Celsius. Brazili ka një sezon të jashtëzakonshëm, me 23 kontribuime në gola, nga të cilat 12 gola dhe 11 asistime, dhe ka shënuar në 14 nga 16 ndeshjet e fundit në të gjitha garat, çka e bën Cincinnati një nga skuadrat më kërcënuese në vazhdim të sezonit. Me këtë fitore, Cincinnati ngjitet në vendin e pestë në Konferencën Lindore me 30 pikë.

Ndeshja e radhës për Evander dhe Cincinnati është të shtunën në TQL Stadium ndaj Seattle Sounders FC (19:30 ET, Apple TV); mlssoccer vë në dukje se kontribuimet e tij e bëjnë ekipin një rival të fortë për pjesën e mbetur të sezonit.

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