Evis Sala: Shëndeti i gruas duhet të jetë prioritet kombëtar
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, mori pjesë më 18 prill në Kongresin Ndërkombëtar të Federatës Shqiptare të Gjinekologëve dhe Obstetërve, ku riafirmoi se shëndeti i gruas është një prioritet kombëtar me ndikim të drejtpërdrejtë mbi mirëqenien e familjeve dhe zhvillimin e vendit.
Sipas TV Klan, ministrja theksoi nevojën për përmirësim të cilësisë së shërbimeve dhe garantimin e aksesit të barabartë për të gjitha gratë, duke reduktuar pabarazitë mes zonave urbane dhe rurale. Ajo përmendi fokusin në kujdesin e integruar për nënën dhe fëmijën, standardizimin e praktikave klinike sipas udhëzimeve ndërkombëtare, si dhe investimet në infrastrukturë dhe burime njerëzore. Në të njëjtën linjë, u theksua rëndësia e programeve antenatale, depistimit për patologjitë më të shpeshta dhe forcimit të shërbimeve neonatale si mjete kyçe për uljen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë materne dhe neonatale.
Ministrja u ndal gjithashtu te sfidat që kërkojnë një qasje më të integruar dhe teknologji të reja, rritje të kapaciteteve profesionale dhe zhvillim qendrash të specializuara. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, Sala njoftoi nisjen e projektit PRISMA, brenda programit MATHERNA, një iniciativë bashkëpunuese midis Qeverisë Shqiptare, Qeverisë së Italisë, Rajonit të Lombardisë, Autoritetit Lokal Shëndetësor Fatebenefratelli Saço (ASST) dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim për Zhvillim, si shembull të bashkëpunimit ndërinstitucional për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore.
Ministria përsëriti angazhimin për vendimmarrje të bazuar në evidencë dhe bashkëpunim të ngushtë me profesionistët shëndetësorë, duke konsideruar kongresin si një forum ku shkenca dhe politika bashkëveprojnë për të përmirësuar rezultatet. TV Klan raporton se këto nisma synojnë të forcojnë aksesin dhe cilësinë e kujdesit për gratë në të gjithë vendin.
