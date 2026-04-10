Evropa regjistron marsin e dytë më të ngrohtë në histori
Muaji i kaluar ishte marsi i dytë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në Evropë, sipas të dhënave të publikuara nga “Shërbimi i Kopernikut për Ndryshimet Klimatike”.
Raporti thekson gjithashtu se temperaturat globale të sipërfaqes së detit arritën nivelin e dytë më të lartë të regjistruar për këtë muaj.
Në shkallë globale, marsi renditet si i katërti më i ngrohtë që nga fillimi i matjeve, me një temperaturë mesatare prej 13,94 gradë Celsius – që do të thotë 1,48 gradë Celsius mbi mesataren e periudhës para-industriale (1850–1900) dhe 0,53 gradë Celsius mbi mesataren e marsit për vitet 1991–2020.
Sipas raportit, trendi i temperaturave ekstreme po vazhdon. Marsi më i ngrohtë i regjistruar mbetet ai i vitit 2024.
Evropa përjetoi një ngrohje veçanërisht të fortë, me temperaturë mesatare prej 5,88 gradë Celsius, ose 2,27 gradë Celsius mbi mesataren e viteve 1991–2020.
Ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit ishte më e thatë se zakonisht, reshje të dendura shkaktuan përmbytje në disa zona të Mesdheut dhe Skandinavisë.
Në Arktik u regjistrua niveli më i ulët ndonjëherë për sipërfaqen e akullit detar në muajin mars, 5,7% nën mesataren.
Temperatura mesatare globale e sipërfaqes së detit arriti në 20,97 gradë Celsius, niveli i dytë më i lartë i regjistruar për këtë muaj.
Kushtet klimatike ndryshuan ndjeshëm në rajone të ndryshme. SHBA-ja perëndimore përjetoi një valë të zgjatur të të nxehtit, ndërsa Alaska, Kanadaja dhe Siberia veriperëndimore shënuan temperatura jashtëzakonisht të ulëta.
Drejtori i Shërbimit të Kopernikut të BE-së për Ndryshimet Klimatike, Carlo Buontempo deklaroi se këto të dhëna tregojnë një sistem klimatik nën presion të vazhdueshëm dhe në rritje.
Shërbimi publikon rregullisht analiza mbi temperaturat globale, akullin detar dhe reshjet, duke përdorur miliarda matje nga satelitë, anije, avionë dhe stacione meteorologjike në mbarë botën. //a.i/
