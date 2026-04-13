Fëmija humbi jetën pasi ra nga ballkoni i pallatit, Policia zbulon detajet e ngjarjes tragjike: Ishte me nënën në banesë kur…
Policia e Vlorës zbardhi sot në mbrëmje (12 prill) detaje nga ngjarja tragjike e ndodhur në zonën e “Skelës”, ku një fëmijë humbi jetnë pasi ra nga lartësia e ballkonit të pallatit ku jetonte.
Burime zyrtare thanë se vogëlushi ishte vetëm 2 vjeç dhe ngjarja tragjike ndodhi në lagjen “Pavarësia 3”, rreth orës 18:30.
Policia thotë se në shtëpi ka qenë dhe nëna e viktimës, por e ka humbur nga vëmendja në një çast teksa vogëlushi po lunate në ballkon dhe aksidentalisht është rrëzuar.
“Sot, rreth orës 18:20, në lagjen “Pavarësia 3”, një fëmijë 2 vjeç, dyshohet se aksidentalisht ka rënë nga ballkoni i banesës në pallatin ku banonte dhe për pasojë ka ndërruar jetë në vend. Nga të dhënat paraprake rezulton se fëmija ndodhej në banesë së bashku me nënën e tij, shtetasen K. H.”, thanë burime zyrtare.
Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.