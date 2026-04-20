Ferit Hoxha në Forumin e Diplomacisë në Antalia : Bashkëpunimi rajonal, domosdoshmëri për stabilitetin dhe integrimin evropian
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, mori pjesë në edicionin e 5-të të Forumit të Diplomacisë në Antalia, më 17–18 prill 2026.
Sipas raportimit, ai e cilësoi këtë pjesëmarrje si një nder për Shqipërinë, duke theksuar se diplomacia është mjeti më i fortë për të nxitur dialogun, ndërtuar besim dhe avancuar paqen në kohë krizash.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se Gjatë dy ditëve të forumit, Hoxha zhvilloi takime të shumta dypalëshe me partnerë ndërkombëtarë, duke rikonfirmuar angazhimin e Shqipërisë për bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian. Po ashtu, materiali nënvizon se në rrjetin social “X”, ai shkroi se “Pata dy ditë të plota dhe shumë produktive, të cilat ofruan një mundësi të shkëlqyer për zhvillimin e shumë takimeve dypalëshe me partnerë në rrugën e anëtarësimit në BE, duke rikonfirmuar angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për bashkëpunimin rajonal dhe për një të ardhme të përbashkët evropiane.”.
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se gjithashtu ministri mori pjesë edhe në një panel mbi “Bërjen e Paqes në Ballkanin Perëndimor”, ku paraqiti perspektivën shqiptare dhe nënvizoi se bashkëpunimi rajonal është një domosdoshmëri për stabilitetin dhe integrimin evropian..
Burimi: RTSH
