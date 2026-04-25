Festivali i Pranverës rikthehet pas më shumë se dy dekadash, këngëtarët ngjiten në skenë në qershor
Festivali i Pranverës rikthehet pas më shumë se dy dekadash mungesë, duke sjellë në skenë një nga ngjarjet më nostalgjike të muzikës shqiptare. Më 6 dhe 7 qershor, në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë, festivali do të zhvillohet nën tingujt e Orkestrës së RTSH-së. Radio Televizioni Shqiptar ka publikuar tashmë listën e këngëtarëve konkurrues në festival.
RTSH bën të ditur se, Festivali i Pranverës rikthehet si një platformë e fuqishme për promovimin e artistëve shqiptarë, me premtimin për të sjellë muzikë cilësore dhe prodhime që i japin një dimension tjetër artit në vend. Festivali sjell në skenë njëzet këngë. Këngëtarët që do të konkurrojnë këtë vit në Festivalin e Pranverës, që do të zhvillohet për dy mbrëmje me radhë gjatë muajit qershor janë: Akullthyesit, Alban Çuku, Alegra Jaho, Algert Sala, Arsi Bako, Drina Sheu, Enxhi Kumrija, Erand Sojli, Flavia Zere, Frederik Ndoci dhe Anjeza Marku, Frensi Revania, Herva Novaku, Jet, Kejsi Jazxhi, Martina Serreqi, Niki Zaimi, Peter Pan Quartet, Vesa Kelmendi, Voltan Prodani, Xhon Jesku.
Festivali i Pranverës që do të rikthehet nga Radio Televizionin Shqiptar pas më shumë se dy dekadash mungesë dhe pritet që këtë vit të zhvillohet përgjatë dy netëve, dikur ka qenë ndër aktivitetet e rëndësishme të vitit në fushën e muzikës në vendin tonë. Festivali i Pranverës që do të zhvillohet këtë vit pasuron dhe jetën artistike të Tiranës, si dhe duke krijuar një hapësirë të rëndësishme për promovimin e muzikës shqiptare bashkëkohore.
