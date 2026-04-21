FIFA nxjerr në shitje më shumë bileta për Kupën e Botës 2026
FIFA po nxjerr në shitje më shumë bileta për Kupën e Botës, por po përballet me zemërimin e tifozëve në të gjithë botën me futjen e kategorive të reja me çmime më të larta. Organi qeverisës i futbollit botëror njoftoi se do të vërë në dispozicion bileta shtesë të mërkurën për të gjitha 104 ndeshjet në kategoritë 1, 2 dhe 3, përveç “kategorisë së re” të prezantuar këtë muaj.
Kategoria e re shkaktoi protesta online nga tifozët të cilët mendonin se nuk kishin marrë vendet më të mira për të cilat kishin blerë bileta dhe u ishin caktuar pozicione më pak të favorshme.
Në dhjetor, FIFA nxori në shitje bileta me çmime që varionin nga 140 dollarë për kategorinë 3 në raundin e parë deri në 8,680 dollarë për finalen, përpara se t’i rriste çmimet në 10,990 dollarë kur shitjet u rihapën më 1 prill.
