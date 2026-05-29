S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,669 ▲0.05%
NASDAQ 26,917 ▲0.91%
NAFTA 87.21 ▼1.9%
ARI 4,562 ▲0.66%
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
"Final 4", tre skuadra në garë për titullin kampion, ja skenarët e javës finale
“Final 4”, tre skuadra në garë për titullin kampion, ja skenarët e javës finale

Tri skuadra vijojnë të jenë në garë për titullin kampion përpara ndeshjeve finale të fazës “Final 4”, që do të luhen të dielën në ora 19:00. Egnatia, AF Elbasani dhe Vllaznia do të zbresin në fushë me objektiva të qarta, ndërsa 90 minutat e fundit të sezonit do të vendosin skuadrën kampione të edicionit 2025/26.

Në stadiumin “Air Albania”, Vllaznia do të përballet me AF Elbasanin në një duel direkt mes dy skuadrave pretendente për titullin, ndërsa në “Elbasan Arena”, Egnatia do të luajë ndaj Dinamo City-t, në një tjetër sfidë me peshë të madhe për renditjen finale.

Më poshtë, skenarët për shpalljen e skuadrës kampione:

Egnatia shpallet kampione në rast se:1. Fiton ndaj Dinamo City.2. Barazon me Dinamo City dhe AF Elbasani nuk fiton ndaj Vllaznisë.

AF Elbasani shpallet kampion në rast se:1. Fiton ndaj Vllaznisë dhe Egnatia nuk fiton ndaj Dinamo City.2. Barazon me Vllazninë dhe Dinamo City fiton ndaj Egnatias.

Vllaznia shpallet kampione në rast se:1. Fiton ndaj AF Elbasanit dhe Dinamo City triumfon ndaj Egnatias.

Gjithçka mbetet e hapur përpara mbrëmjes finale të “Final 4”, me tifozët që presin një fund sezoni emocionues dhe plot rivalitet deri në vërshëllimën e fundit.

