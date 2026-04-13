Fitorja e Magyar, reagon Macron: Pjesëmarrje demokratike, lidhje e popullit hungarez me vlerat e BE
Presidenti francez, Emmanuel Macron përmes një postimi në “X” ka reaguar lidhur me fitoren e Peter Magyar në zgjedhjet në Hungari. Macron thekson se ka zhvilluar një takim me Magyar dhe e pëegëzoi për fitoren e partisë së tij.
Ai shton se Franca e përshëndet fitoren e tij dhe për pjesëmarrjen demokratike. Presidenti francez bëri thirrje që më liderin e ri hungarez të çojnë përpara Evropën me sovrane.
“Sapo zhvillova një takim me Peter Magyar për ta përgëzuar për fitoren e tij në Hungari! Franca përshëndet një fitore të pjesëmarrjes demokratike, të lidhjes së popullit hungarez me vlerat e Bashkimit Evropian dhe për Hungarinë në Evropë. Së bashku, le të çojmë përpara një Evropë më sovrane, për sigurinë e kontinentit tonë, konkurrueshmërinë tonë dhe demokracinë tone”, shkruan Macron.
Teksa numërimi i votave vijon në Hungari, rezultat tregojnë se lideri i opozitës Peter Magyar ka arritur të mposhtë kundërshtarin e tij Viktor Orban. Nga rezultatet e publikuara, partia Tisza e Magyar fiton shumicën prej dy të tretash nga 199 vende në Parlamentin hungarez.
Magyar merr 136 ulëse. Ky rezultat është më shumë se dyfishi i partisë “Fidesz” të kryeministrit Viktor Orban, e cila ka 56 vende. Ekstremistët e ekstremit të djathtë të Mi Hazank fituan shtatë. Ky nuk është ende rezultati përfundimtar.
The post Fitorja e Magyar, reagon Macron: Pjesëmarrje demokratike, lidhje e popullit hungarez me vlerat e BE appeared first on Euronews Albania.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.