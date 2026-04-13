S&P 500 6,817 ▼0.11%
DOW 47,917 ▼0.56%
NASDAQ 22,903 ▲0.35%
NAFTA 96.57 ▲0%
ARI 4,787 ▲0%
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
BTC $70,972 ▼ -3.46% ETH $2,199 ▼ -4.53% XRP $1.3321 ▼ -2.46% SOL $82.5100 ▼ -3.57%
13 Apr 2026
Europa

Fitorja e Magyar, reagon Macron: Pjesëmarrje demokratike, lidhje e popullit hungarez me vlerat e BE

· 2 min lexim

Presidenti francez, Emmanuel Macron përmes një postimi në “X” ka reaguar lidhur me fitoren e Peter Magyar në zgjedhjet në Hungari. Macron thekson se ka zhvilluar një takim me Magyar dhe e pëegëzoi për fitoren e partisë së tij.

Ai shton se Franca e përshëndet fitoren e tij dhe për pjesëmarrjen demokratike. Presidenti francez bëri thirrje që më liderin e ri hungarez të çojnë përpara Evropën me sovrane.

“Sapo zhvillova një takim me Peter Magyar për ta përgëzuar për fitoren e tij në Hungari! Franca përshëndet një fitore të pjesëmarrjes demokratike, të lidhjes së popullit hungarez me vlerat e Bashkimit Evropian dhe për Hungarinë në Evropë. Së bashku, le të çojmë përpara një Evropë më sovrane, për sigurinë e kontinentit tonë, konkurrueshmërinë tonë dhe demokracinë tone”, shkruan Macron.

Teksa numërimi i votave vijon në Hungari, rezultat tregojnë se lideri i opozitës Peter Magyar ka arritur të mposhtë kundërshtarin e tij Viktor Orban. Nga rezultatet e publikuara, partia Tisza e Magyar fiton shumicën prej dy të tretash nga 199 vende në Parlamentin hungarez.

Magyar merr 136 ulëse. Ky rezultat është më shumë se dyfishi i partisë “Fidesz” të kryeministrit Viktor Orban, e cila ka 56 vende. Ekstremistët e ekstremit të djathtë të Mi Hazank fituan shtatë. Ky nuk është ende rezultati përfundimtar.

“Hungaria zgjedh Europën”, reagon Ursula von der Leyen pas humbjes së Viktor Orbán

