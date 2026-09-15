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WWE

Fitorja e Sami Zayn për titullin u kundërshtua nga disa kolegë pas skenave

· 1 min lexim

Në episodin e fundit të SmackDown, Sami Zayn mundi CM Punk dhe riktheu te veten titullin e pandashëm të WWE, një rezultat që surprizoi shumë fansa.

Siç raporton Bleacher Report, disa kolegë pas skenave nuk ishin dakord me vendimin që Zayn të fitonte përsëri titullin këtë vit.

Zayn kishte fituar për herë të parë një titull botëror në WWE në qershor, kur mposhti Cody Rhodes në eventin Night of Champions. Ajo epokë zgjati vetëm nëntë ditë, pasi ai humbi rripin ndaj CM Punk në mbrojtjen e parë të titullit. Më pas ai mori një rikthim në rivalitet dhe, pas një kthese ku u bë heel duke i kushtuar fitoren mikut të tij të gjatë Kevin Owens, mori një mundësi ripagese kundër Punk dhe e mposhti përsëri për të rikthyer rripin.

Pas ngjarjeve të fundit, Zayn do të ketë nevojë të fitojë më shumë mbështetje brenda prapaskenave nëse dëshiron që kjo sundim të zgjasë më shumë se i pari, siç vëren edhe Bleacher Report.

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