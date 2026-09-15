Huthi-t marrin ishujt Hanish në Detin e Kuq: zëdhënësi i tyre thotë se avionët sauditë kryen 58 sulme ajrore në 24 orë
Huthi-t e Jemenit kanë marrë nën kontroll ishujt Hanish të Madh dhe Hanish të Vogël në pjesën jugore të Detit të Kuq, thanë zyrtarë të Huthi-t dhe të qeverisë jemënite, në një tjetër përparim territorial që forcon kontrollin e grupit të mbështetur nga Irani mbi rrugët kyçe detare.
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-t, Yahya Saree, deklaroi se avionët luftarakë sauditë kanë kryer 58 sulme ajrore në gjashtë provinca gjatë 24 orëve të fundit, në përpjekje për të ndalur ofensivën. Ndërkohë, forcat e qeverisë jemënite kanë goditur pajisje dhe luftëtarë të Huthi-t në zonat Dhubab dhe al-Khokha përgjatë bregdetit të Detit të Kuq.
Marrja e ishujve Hanish vjen pas kapjes së ishullit Perim dhe portit të Mokës javën e kaluar, që i dha grupit kontrollin praktikisht mbi të gjithë bregdetin perëndimor të Jemenit përgjatë Detit të Kuq dhe e vendosi ngushticën strategjike Bab al-Mandeb nën presion të drejtpërdrejtë. Përmes kësaj ngushtice kalon rreth 12% e tregtisë globale.
Përparimi i Huthi-t po e thellon krizën energjetike globale: me ngushticën e Hormuzit të bllokuar nga Irani prej muajsh dhe tubacionin saudit lindje-perëndim jashtë funksionit pas sulmit të së enjtes, tregtarët paralajmërojnë se çmimet e naftës mund të rriten edhe më tej.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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