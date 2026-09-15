El Grande Americano dhe Omos dominuan Triplemanía 34: fituesit dhe humbësit kryesorë të fundjavës së AAA-s
Triplemanía 34 i AAA-s, organizuar nën ombrellën e WWE, solli një fundjavë vendimtare që forcoi reputacionin e kompanisë si alternativë e drejtëpërsëdrejti për produktin e rregullt të WWE. Netët ishin të ndara në dy shfaqje kryesore: nata e parë pati momente të forta por ishte më e paqëndrueshme, ndërsa nata e dytë shënoi tri ndërrime titujsh dhe një finale të fuqishme që ndezi atmosferën në Mexico City.
Sipas Bleacher Report, ngjarjet kryesore përfshinë fitoren e Omos ndaj Rey Mysterio në natën e parë dhe triumfin e tij të dytë radhazi në Copa Bardahl në natën e dytë; El Grande Americano mori titullin AAA Mega duke mposhtur Dominik Mysterio; Los Perros del Mal fituan Titullin e Trios; Roxanne Perez fitoi një Fatal 4-Way duke bëri sfiduesen për titullin Reina de Reinas në Worlds Collide më 26 shtator; ndërsa Psycho Clown humbi titullin Trios dhe pësoi një humbje të dhunshme në Mexican Street Fight për shkak të tradhtisë së Pagano-s që iu bashkua El Carnicero-s. Po ashtu, The War Raiders humbën titujt e tag team nga Galeno dhe El Hijo de Dr. Wagner Jr. në natën e dytë.
Rol i Omos-it në Triplemanía e konsolidoi atë si një antagonist i frikshëm brenda AAA-së. Pas periudhës së tij të shkurtuar në programet e WWE, rikthimi në Meksikë e ka rikthyer në qendër të vëmendjes: sulmet fizike, fitoret e mëdha dhe prezantimi si “monstri” i federatës e rritën ndjeshëm vlerën e tij si personazh dhe e bëjnë konkurrues serioz për titujt kryesorë në të ardhmen e afërt.
Roxanne Perez doli si një nga emrat që përfitoi nga ekspozimi në AAA, duke rikujtuar se aftësitë e saj in-ring mbeten të forta pavarësisht nga trajtimi i ndonjëhershëm në TV-n e WWE. Ndërsa Los Perros del Mal rifituan hapësirë dhe tituj me anë të një rikthimi të planifikuar, Psycho Clown del me punë për të bërë; humbjet e tij krijojnë rivalitete të reja dhe mundësi për sfida të vazhdueshme. The War Raiders u dukën si viktima e një tranzicioni të shpejtë të titujve, duke treguar se nevoja për t’i bërë këto tituj të rëndësishëm mbetet e pranishme.
El Grande Americano del se është bërë fytyra kryesore e AAA-së pas fitores së titullit Mega, dhe organizimi tregoi se mund të përdorë talentet e nënvlerësuara të WWE-së për t’u rimodeluar si yje. Përmbledhtazi, Triplemanía 34 konsolidoi pozicionin e AAA-së si një platformë rikthimi e rikthim-karriere për disa emra — një konstatim që, sipas shkrimit të Bleacher Report, forcohet nga mënyra se si u zhvilluan ngjarjet gjatë dy netëve.
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