Huthi-t sulmojnë sërish Arabinë Saudite: dhjetëra raketa e dronë ndaj bazës ajrore në Khamis Mushait, 13 civilë të plagosur
Huthi-t e Jemenit, të lidhur me Iranin, kanë nisur një valë të re sulmesh ndaj Arabisë Saudite, duke goditur me dhjetëra raketa balistike dhe dronë bazën ajrore ushtarake në Khamis Mushait, në jug të vendit.
Zëdhënësi ushtarak i grupit tha se sulmi kishte në shënjestër hangarët e avionëve, sistemet e radarit, pistat e uljes dhe depot e municioneve, si hakmarrje për sulmet ajrore saudite në Jemen. Autoritetet saudite lëshuan alarme emergjence në Khamis Mushait dhe në tre qytete të tjera jugore, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga sauditët në Jemen njoftoi se 13 civilë janë plagosur nga sulmet.
Vala e re vjen pas përparimit të shpejtë të Huthi-t përgjatë bregdetit perëndimor të Jemenit në Detin e Kuq, ku ata morën portin e Mokës dhe ishullin Perim në hyrje të ngushticës Bab al-Mandeb. Zyrtarë të qeverisë jemënite të njohur ndërkombëtarisht thonë se forcat saudite dhe jemënite kanë shtuar bombardimet ajrore ndaj objektivave të Huthi-t, përfshirë zonën rreth Mokës, por grupi ka ruajtur kontrollin efektiv mbi pothuajse të gjithë bregdetin perëndimor të vendit.
Konflikti i ripërtërirë në Jemen përbën një sfidë tjetër për presidentin amerikan Donald Trump. Tre burime i kanë thënë Reuters-it se Uashingtoni deri tani ka rezistuar kërkesave saudite për ndërhyrje direkte ushtarake përtej mbështetjes së inteligjencës. Trump tha gjatë fundjavës se kishte folur me princin e kurorës saudite dhe se edhe Huthi-t kishin kontaktuar Uashingtonin, duke i kërkuar të qëndrojë jashtë konfliktit. Mediat shtetërore saudite raportuan se princi i kurorës Mohammed bin Salman u takua të hënën në Jeddah me komandantin rajonal amerikan, admiralin Brad Cooper.
Tregjet e naftës u tronditën sërish: çmimet u rritën me më shumë se 4% të hënën, përpara se të stabilizoheshin rreth 1% më lart. Tregtarët paralajmërojnë se mbyllja e zgjatur e tubacionit saudito lindje-perëndim mund të ndërpresë deri në 4% të furnizimit global të naftës, përderisa ngushtica e Hormuzit mbetet kryesisht e bllokuar.
Në frontin diplomatik, shtetet e Gjirit shtynë takimin e planifikuar me Iranin që Omâni duhej ta priste të hënën për bisedimet mbi ri-hapjen e ngushticës së Hormuzit. Irani tha se shtyrja u bë me kërkesë të Arabisë Saudite. Trump përsëriti të hënën pretendimin e tij se Irani dëshiron një marrëveshje, por sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, i hodhi poshtë sinjalet si shpërqendrim, duke shkruar: “S’ka bisedime derisa të plotësohen kushtet e Iranit.”
Burimi: Reuters — https://www.reuters.com/world/middle-east/houthis-strike-saudi-targets-anew-talks-over-strait-hormuz-stall-2026-09-15/
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