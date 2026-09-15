SHBA bllokon pjesëmarrjen e shefit bërthamor iranian në konferencën vjetore të IAEA-s në Vjenë
Kreut të programit bërthamor të Iranit i është bllokuar pjesëmarrja në Konferencën e Përgjithshme vjetore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) në Vjenë, pas kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara, sipas transmetimit live të Al Jazeera-s për luftën.
Bllokimi vjen në një moment kur programi bërthamor iranian mbetet një nga çështjet qendrore të luftës SHBA–Iran. Presidenti Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht me sulme ndaj Malit Pickaxe, një vend i fortifikuar pranë objektit të dëmtuar të pasurimit të uraniumit në Natanz, ku ndodhen dy komplekse tunelesh të thella. Trump e ka përmendur dobësimin e kapaciteteve bërthamore të Iranit si një nga objektivat e luftës.
Irani këmbëngul se programi i tij i pasurimit të uraniumit është për qëllime paqësore dhe se nuk zotëron armë bërthamore. Konferenca e Përgjithshme e IAEA-s, që mblidhet çdo vit në Vjenë, është forumi kryesor ndërkombëtar për çështjet bërthamore.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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