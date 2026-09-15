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15 Sht 2026
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SHBA bllokon pjesëmarrjen e shefit bërthamor iranian në konferencën vjetore të IAEA-s në Vjenë Huthi-t marrin ishujt Hanish në Detin e Kuq: zëdhënësi i tyre thotë se avionët sauditë kryen 58 sulme ajrore në 24 orë Huthi-t sulmojnë sërish Arabinë Saudite: dhjetëra raketa e dronë ndaj bazës ajrore në Khamis Mushait, 13 civilë të plagosur Zjarr në ish-fabrikën e porcelanit në Zajeçar — zjarrfikësit po punojnë për lokalizimin e flakëve Fitorja e Sami Zayn për titullin u kundërshtua nga disa kolegë pas skenave
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Konflikti SHBA - Iran

SHBA bllokon pjesëmarrjen e shefit bërthamor iranian në konferencën vjetore të IAEA-s në Vjenë

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Qendra Ndërkombëtare e Vjenës, ku mbahet Konferenca e Përgjithshme e IAEA-s (Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Kreut të programit bërthamor të Iranit i është bllokuar pjesëmarrja në Konferencën e Përgjithshme vjetore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) në Vjenë, pas kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara, sipas transmetimit live të Al Jazeera-s për luftën.

Bllokimi vjen në një moment kur programi bërthamor iranian mbetet një nga çështjet qendrore të luftës SHBA–Iran. Presidenti Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht me sulme ndaj Malit Pickaxe, një vend i fortifikuar pranë objektit të dëmtuar të pasurimit të uraniumit në Natanz, ku ndodhen dy komplekse tunelesh të thella. Trump e ka përmendur dobësimin e kapaciteteve bërthamore të Iranit si një nga objektivat e luftës.

Irani këmbëngul se programi i tij i pasurimit të uraniumit është për qëllime paqësore dhe se nuk zotëron armë bërthamore. Konferenca e Përgjithshme e IAEA-s, që mblidhet çdo vit në Vjenë, është forumi kryesor ndërkombëtar për çështjet bërthamore.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines

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