Fitues dhe humbës nga karta e WWE Sunday Night’s Main Event: kthimi i Bronson Reed dhe fitorja e Jade Cargill
Nata e Sunday Night’s Main Event u zhvillua me pesë duele dhe solli momente të forta, por edhe vendime të diskutueshme. Në ndeshjen kryesore Randy Orton mposhti Cody Rhodes në një përballje të mirë, por përfundimi i tejmbushur me ndërhyrje la një shije të hidhur për mënyrën si u portretizua fituesi dhe i humburi. Gjatë mbrëmjes u kurorëzua edhe një kampion i ri i Shteteve të Bashkuara, u pa rikthimi i shumëpritur i Bronson Reed dhe Jade Cargill arkëtoi një fitore që i riktheu dinamikën rivalitetit me Charlotte Flair.
Siç raporton Bleacher Report, Baron Corbin del si një nga humbësit më të mëdhenj të eventit. Pas rikthimit të tij veror dhe fitimit të titullit të United States, sundimi i tij përfundoi pas vetëm një muaji kur humbi ndaj Williams; me gjithë mundësinë për të zhvilluar një periudhë dominimi, Corbin u ndal më shpejt se sa pritej, dhe mënyra e zhvillimit të feudit e dëmtuar e uli konsiderueshëm kërcënimin që ai mund t’u paraqiste të tjerëve në roster.
Kthimi i Bronson Reed ishte një nga pikat më pozitive të mbrëmjes. Ndeshja Oba Femi–Bron Breakker mori përfundim me diskualifikim pas ndërhyrjes së Reed, i cili erdhi i dukshëm më i stërvitur dhe mori reagim entuziast nga publiku live. Reed doli të përfitonte më shumë nga skena sesa Breakker, dhe shenja tregojnë se ai mund të hyjë në një feud me Femi që do t’i japë me shumë ngarkesë të dyja palëve në të ardhmen e afërt.
Performancat muzikore dhe përfshirja e emrave të njohur të skenës ndërkombëtare nuk i shërbyen mjaftueshëm ritmit të programit. Ekzistenca e një këngë të papublikuar nga Quavo përpara shfaqjes dhe pjesëmarrja në ring e Lil Yachty, i cili u përball me Baron Corbin, duket se zhvendosën fokusin nga luftërat kryesore dhe zgjatën një event me pak duele, duke i dhënë natës më shumë ngjyrim varieteti sesa intensiteti boksëror që presin fansat e sportit.
Jade Cargill mori një fitore të rëndësishme në një duel etërsheshe se gjashtë vajzash, duke mundur direkt Charlotte Flair dhe rikthyer impaktin e saj pas një periudhe pa suksese të konsiderueshme. Kjo fitore i jep Cargill momentin e nevojshëm për t’u ngritur si sfiduese serioze ndaj Flair dhe për t’i rimarrë hovin drejt titujve kryesorë të divizionit të gruas.
Më në fund, humbja e Cody Rhodes kundër Randy Orton u duk si një hap prapa për trajtimin e karakterit të tij: megjithë një përballje të fortë dhe elemente që i ngjajnë takimit të tyre në WrestleMania 42, përfundimi me truke si ref bump dhe goditje nën bel i mori natyrshmërisë fitores dhe e la Rhodes të duket i cenuar në mënyrë të panevojshme. Sipas Bleacher Report, duhet pritur se si do të zhvillohen ngjarjet pas këtij eventi dhe nëse WWE do të zgjerojë ose shfrytëzojë momentumet e krijuara për figurat kryesore.
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