“Fjord” merr Palmën e Artë në Kanë
Drama “Fjord” e regjisorit rumun Cristian Mungiu fitoi çmimin prestigjioz Palma e Artë në Festivalin e Filmit në Kanë më 23 maj.
Kjo ishte hera e dytë që Mungiu merr këtë vlerësim, pas suksesit të filmit “4 Muaj, 3 Javë dhe 2 Ditë” në vitin 2007.
Filmi “Fjord” trajton konfliktin e vlerave që lind kur një familje fetare rumune shpërngulet në një fshat të Norvegjisë.
Çmimi i Madh iu dha filmit “Minotaur” të regjisorit rus Andrey Zvyagintsev, një dramë që trajton tradhtinë bashkëshortore.
Ndërkohë, çmimi për regjisorin më të mirë u nda mes Paëel Paëlikoëski për filmin “Fatherland” dhe dyshes spanjolle “Los Javis”, Javier Ambrossi dhe Javier Calvo, për filmin “The Black Ball”, që trajton identitetin homoseksual gjatë Luftës Civile Spanjolle.
Çmimin për aktoren më të mirë e fituan Virginie Efira dhe Tao Okamoto për rolet në filmin “All of a Sudden”. Ndërsa çmimi për aktorin më të mirë shkoi për Valentin Campagne dhe Emmanuel Macchia për filmin “Coward”.
Çmimi i jurisë shkoi për filmin “Aventura e ëndërruar”, një dramë që zhvillohet në një qytet kufitar në Bullgari, ku një arkeolog ekspozohet ndaj botës së krimit të kontrabandës dhe trafikimit të refugjatëve.
