Fluturimet në Rinas vazhdojnë normalisht

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, ka bërë të ditur se pavarësisht reshjeve të dendura të shiut dhe kushteve të paqëndrueshme atmosferike, operimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (Rinas) po vijojnë normalisht deri në këto momente.

Në një postim në rrjetet sociale, Balluku thekson se situata meteorologjike mbetet e paqëndrueshme dhe në disa raste ka shkaktuar shmangie apo vonesa gjatë procesit të uljes së avionëve. “Operimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës vijojnë normalisht gjatë ditës deri në këto momente. Situata meteorologjike mbetet e paqëndrueshme, duke shkaktuar në disa raste shmangie apo vonesa gjatë uljes”, shprehet ministrja.

Ministrja u ka bërë gjithashtu thirrje udhëtarëve të informohen rregullisht pranë kompanive ajrore për oraret e fluturimeve, për shkak se kushtet atmosferike mund të ndikojnë në ndryshime të minutës së fundit. Ajo theksoi se institucionet përgjegjëse janë në koordinim të vazhdueshëm për të garantuar mbarëvajtjen e trafikut ajror dhe për të minimizuar çdo problematikë për pasagjerët.

Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës është porta kryesore ajrore e vendit dhe përballon fluksin më të madh të pasagjerëve, veçanërisht në periudhat e lëvizjeve intensive. Autoritetet zakonisht njoftojnë se në raste të motit ekstrem, prioritet absolut mbetet siguria, edhe nëse kjo sjell vonesa apo ndryshime në oraret e fluturimeve.

