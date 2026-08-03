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Bota

FOKUS – Çmimet e naftës bien pasi Trump anulon sulmin ndaj Iranit

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Çmimet e naftës

SEUL/TOKIO, 3 gusht /ATSH-DPA/ – Çmimet e naftës ranë sot pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump anuloi një sulm të planifikuar ndaj Iranit.

Një fuçi nafte të papërpunuar Brent për dorëzim në tetor u tregtua me pak mbi 83 dollarë në marrëveshjet e mëngjesit, pothuajse 7%.

Trump më parë kishte pezulluar atë që e përshkroi si “sulmin më të madh që nga Lufta e Dytë Botërore” për t’i dhënë një shans negociatave të reja me Iranin.

Rënia e ndjeshme e çmimeve të naftës bëri pak për të rritur tregjet e aksioneve në të gjithë Azinë Lindore.

Deri në orën 12:30 (03:30 GMT), indeksi referencë KOSPI i Koresë së Jugut ra me pothuajse 5%, ndërsa Nikkei 225 i Japonisë kishte rënë me 1,7%.

Analistët thanë se dobësia u shkaktua kryesisht nga shqetësimet në rritje se bumi i inteligjencës artificiale mund të ketë filluar të humbasë vrullin.

Indeksi Hang Seng i Hong Kongut ndryshoi pak, duke u rritur me 0,2%, ndërsa CSI 300 i Kinës kontinentale, i cili ndjek kompanitë më të mëdha të listuara në vend, ra me rreth 0,8%./ a.jor.

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