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Bota

FOKUS – SHBA përgatit stërvitje ushtarake trepalëshe me Korenë e Jugut dhe Japoninë

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stërvitje ushtarake trepalëshe me Korenë

UASHINGTON, 26 gusht /ATSH -AA/ SHBA-ja po përgatitet të zhvillojë një stërvitje ushtarake trepalëshe me Korenë e Jugut dhe Japoninë, njoftoi Komanda e SHBA-së për Paqësorin.

Stërvitja mbetet në plan pavarësisht reduktimit të fundit të një stërvitjeje të veçantë të përbashkët mes SHBA-së dhe Koresë së Jugut.

“Në koordinim të ngushtë me Forcat Vetëmbrojtëse të Japonisë dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Koresë, Komanda e SHBA-së për Paqësorin po përgatitet për edicionin e vitit 2026 të stërvitjes Freedom Edge”, tha zëdhënësja e komandës, nënkomandantja Chloe Morgan, përmes emailit për agjencinë e lajmeve Yonhap.

Morgan tha se stërvitja në shumë fusha do të forcojë ndërveprueshmërinë dhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes mes tre vendeve, por nuk pranoi të bëjë të ditur kohën, fushëveprimin apo përmasat e saj.

Freedom Edge u krijua pas samitit të Camp Davidit në gusht 2023, si pjesë e përpjekjeve për institucionalizimin e bashkëpunimit trepalësh në fushën e sigurisë. Edicionet e mëparshme u zhvilluan në qershor dhe nëntor 2024, si dhe në shtator 2025.

Pyetjet mbi stërvitjen e këtij viti u ngritën pas udhëzimit të presidentit amerikan Donald Trump për reduktimin e kohëzgjatjes dhe përmasave të stërvitjes dypalëshe Ulchi Freedom Shield me Korenë e Jugut. Trump tha se stërvitjet në shkallë të gjerë mund t’i dërgojnë Koresë së Veriut një mesazh “të papërshtatshëm dhe armiqësor”, ndërsa ai kërkon rifillimin e dialogut me liderin Kim Jong Un.

Pheniani i hedh poshtë pretendimet se stërvitjet janë mbrojtëse, duke i përshkruar ato si prova për një pushtim dhe duke paralajmëruar kundërmasa të intensifikuara.

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