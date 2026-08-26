Tiranë 29°C · Pjesërisht vranët 26 August 2026
S&P 500 7,677 ▲0.32%
DOW 53,577 ▲0.3%
NASDAQ 26,151 ▲0.66%
NAFTA 80.06 ▼2.79%
ARI 4,684 ▼0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,992 ▼ -1.29% ETH $2,463 ▼ -1.04% XRP $1.4368 ▼ -3.72% SOL $97.1400 ▼ -3.36%
S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.06 ▼2.79 % ARI 4,684 ▼0.22 % S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.06 ▼2.79 % ARI 4,684 ▼0.22 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
Ndërron jetë i burgosuri në Fier, pjesë e grupit që pastronte paratë e kokainës në Belgjikë Deda: Teksti “Top Secret 2” nuk është shkruar nga dikush që serbishten e ka gjuhë amtare, autori duhet të zbulohet Viti i ri shkollor në Maqedoni do të fillojë me 300 paralele më pak Lillestrom-Egnatia: Dy mungesa me peshë për Deden, Jago dhe Haime jashtë liste “Nuk mundesh të shkosh në Kuvend si deputet e mandej si ministër në detyrë”, Tahiri dorëzon kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj Qeverisë në detyrë
Menu
Bota

PAKISTAN – Të paktën 15 foshnja të porsalindura humbin jetën nga zjarri në një spital

· 1 min lexim
Të paktën 15 foshnja të

ISLAMABAD, 26 gusht /ATSH-DPA/- Të paktën 15 foshnja të porsalindura kanë humbur jetën nga një zjarr, që përfshiu repartin e maternitetit në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, njoftuan sot autoritetet lokale të emergjencave.

Zjarri dyshohet se u shkaktua nga një defekt në një pajisje të ajrit të kondicionuar, në orët e para të mëngjesit.

Sipas autoriteteve, vetëm një nga foshnjat që ndodheshin në repart mundi të shpëtohej. Zjarri tashmë është vënë nën kontroll.

Reparti i maternitetit është pjesë e departamentit të gjinekologjisë në Institutin e Shkencave Mjekësore të Pakistanit (PIMS), një spital shtetëror.

Në momentin kur shpërtheu zjarri, në repart ndodheshin të paktën 16 foshnja të porsalindura.

Pamjet televizive të “Geo News” treguan sasi të mëdha tymi dhe zjarrfikësit duke punuar në vendngjarje.

Televizioni raportoi se do të nisë një hetim për të përcaktuar edhe shkaqet e tjera të mundshme të zjarrit.

Spitalet publike në Pakistan shpesh, kritikohen për standardet e ulëta të shërbimit, ndërsa personat që kanë mundësi financiare zgjedhin klinikat private.

Mungesa e masave të duhura të sigurisë ka shkaktuar vazhdimisht tragjedi në vend./

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu