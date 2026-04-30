S&P 500 7,162 ▲0.36%
DOW 49,466 ▲1.24%
NASDAQ 24,665 ▼0.03%
NAFTA 105.80 ▼1.01%
ARI 4,632 ▲1.54%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,361 ▼ -0.35% ETH $2,264 ▼ -1.67% XRP $1.3697 ▼ -0.26% SOL $83.2300 ▼ -0.78%
S&P 500 7,162 ▲0.36 % DOW 49,466 ▲1.24 % NASDAQ 24,665 ▼0.03 % NAFTA 105.80 ▼1.01 % ARI 4,632 ▲1.54 % S&P 500 7,162 ▲0.36 % DOW 49,466 ▲1.24 % NASDAQ 24,665 ▼0.03 % NAFTA 105.80 ▼1.01 % ARI 4,632 ▲1.54 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
Fondet IPARD në Maqedoni, Kostadinova pranon se ka marrë shpërblim për ndikim të kundërligjshëm
Maqedonia

Fondet IPARD në Maqedoni, Kostadinova pranon se ka marrë shpërblim për ndikim të kundërligjshëm

· 2 min lexim

Në seancën gjyqësore për keqpërdorimin e fondeve nga programi IPARD, njëra nga të akuzuarat, Jasmina Kostadinova, pranoi fajësinë, përkatësisht se kishte marrë shpërblim për ndikim të kundërligjshëm, ndërsa ishte e punësuar në Ministrinë e Bujqësisë.

Në seancën gjyqësore për keqpërdorimin e fondeve nga programi IPARD, njëra nga të akuzuarat, Jasmina Kostadinova, pranoi fajësinë, përkatësisht se kishte marrë shpërblim për ndikim të kundërligjshëm, ndërsa ishte e punësuar në Ministrinë e Bujqësisë.

Vendimi gjyqësor për të do të merret më 5 maj, ndërsa për të tjerët procedura do të vazhdojë. Në këtë rast të akuzuar janë ish-drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Bujqësisë, Ilija Stoilev dhe ish-deputeti dhe ministri në qeverinë e Lubço Georgievskit, Xhevdet Nasufi si drejtues i një kompanie, si dhe shtatë persona të tjerë.

Sipas Prokurorisë, një personi zyrtar në pozitë drejtuese në Agjenci i ishte premtuar dhuratë në vlerë prej 50,000 eurosh, ndërsa tre personave të tjerë u ishin dhënë nga 5,000 euro për të shfrytëzuar ndikimin e tyre dhe pozitën zyrtare, me qëllim ushtrimin e presionit për marrjen e një vendimi që nuk duhej të merrej.

