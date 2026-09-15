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15 Sht 2026
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Kronika

FOTO/ I vuri zjarrin Himarës, arrestohet në flagrancë piromani 52-vjeçar! Nga flakët u rrezikua edhe banesa, Policia jep de

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në flagrancë

Një 52-vjeçar është arrestuar në flagrancë sot (15 shtator) në Borsh të Himarës, pasi dyshohet se ka ndezur disa vatra zjarri në zonë.

Policia ka ndërhyrë pas njoftimit për përhapjen e flakëve në sipërfaqe me pyje dhe kullota. Për shkak të zjarrit janë djegur sipërfaqe të konsiderueshme, ndërsa është rrezikuar edhe një banesë që ndodhej pranë vatrave të zjarrit.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Himarë shkuan menjëherë në vendngjarje, në mbështetje të forcave zjarrfikëse, si dhe për kryerjen e veprimeve hetimore për zbardhjen e rrethanave.

“Pranë vatrave të zjarrit, efektivët konstatuan shtetasin D. Z., 52 vjeç, banues në Borsh, i cili dyshohet se kishte ndezur disa vatra zjarri në zonë. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Himarë bënë arrestimin e tij në flagrancë për veprën penale “Shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor”, tha policia vendore.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.

Policia e Vlorës u ka bërë apel qytetarëve të mos ndezin zjarre për djegien e mbetjeve apo për qëllime të tjera, pasi përhapja e flakëve mund të sjellë pasoja të rënda për jetën, pronën dhe mjedisin. Gjithashtu, qytetarët ftohen të denoncojnë në numrin 112 çdo rast zjarrvënieje apo paligjshmërie tjetër.

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