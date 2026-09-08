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08 Sep 2026
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NBA

Frances Tiafoe nderon AJ Dybantsa në video pas fitoreje befasuese në US Open

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Frances Tiafoe shfaqi respekt për AJ Dybantsa pas fitores së tij befasuese ndaj Daniil Medvedev në raundin e 16 të US Open, duke publikuar një video dhe duke e përshëndetur basketbollistin që ishte në tribunë. Para intervistës pas ndeshjes ata shkëmbyen një përshëndetje miqësore, ndërsa Dybantsa, i zgjedhur i parë në 2026 dhe rookie i Washington Wizards, ndoqi takimin nga vendet e tifozëve.

Sipas Bleacher Report, Tiafoe është adhurues i Wizards dhe në maj kishte shprehur preferencën që Dybantsa të ishte zgjedhja e parë për Washingtonin. Bleacher Report thekson se Dybantsa ishte në publik edhe te Roland Garros në qershor për të ndjekur Tiafoe, dhe se klubi i kishte dedikuar atij një natë me bobblehead në 2024 si pjesë të serisë së DMV. Tiafoe ka rrëfyer gjithashtu se ka rritur me idolët si John Wall dhe Brad Beal dhe se ka admiruar yje të mëparshëm si Gilbert Arenas, Antawn Jamison dhe Caron Butler.

Tifozët dhe komentatorët shohin te emra të rinj si Dybantsa, Kyshawn George, Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Bub Carrington dhe Tre Johnson baza e së ardhmes së ekipit, dhe kombinimi me emra më të njohur ka rindezur optimizmin tek mbështetësit e Wizards. Tiafoe, i cili do të përballet me amerikanin Alex Michelsen në çerekfinale, u tregua i shpejtë në dhënien e mbështetjes për fytyrën e re të klubit pas triumfit të tij kundër Medvedev.

Momenti u kap në video dhe u komentua shumë në rrjetet sociale; lajmi u përmend edhe nga Bleacher Report.

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