☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $79,737 ▼ -0.09% ETH $2,505 ▼ -0.06% XRP $1.4096 ▼ -0.71% SOL $105.1900 ▼ -0.52%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
Audi përplaset ‘kokë më kokë’ me Benzin në Levan, humb jetën një person, 5 të plagosur Media spanjolle rekomandon Shqipërinë mes destinacioneve mesdhetare për pushime në shtator AGJENDA NDËRKOMBËTARE 07.9.2026 Fitorja historike e AfD-së në Gjermani trondit Europën: alarm për partitë tradicionale Jalen Brunson sqaron thashethemnitë për ish-shokun e Villanova që thuhej se menaxhonte financat e lojtarëve të Knicks
Menu
NBA

Jalen Brunson sqaron thashethemnitë për ish-shokun e Villanova që thuhej se menaxhonte financat e lojtarëve të Knicks

· 2 min lexim

Ylli i New York Knicks, Jalen Brunson, ka dhënë sqarime pasi u përhapën thashetheme se ai dhe disa ish-shokë skuadre po i besonin menaxhimin e parave një ish-lojtari të Villanova. Brunson iu përgjigj komenteve në rrjetet sociale, duke thënë se Kennedy është miku i tij dhe duke kërkuar burime për pretendimet.

Sipas Bleacher Report, një lajm kishte përhapur se Brunson, Josh Hart dhe Mikal Bridges ishin bërë klientë të Goldman Sachs Private Wealth Management për t’u ribashkuar me ish-shokun e Villanova, Matt Kennedy, si këshilltar të tyre financiar. Kennedy luajti për Villanova nga 2016 deri më 2018 dhe ishte bashkëlojtar me Brunson dhe Bridges kur fituan titullin kombëtar në 2018.

Brunson iu bashkua Knicks në verën e 2022 dhe gjatë kohës së tij ka luajtur me disa ish-wildcats, përfshirë Hart, Bridges, Donte DiVincenzo dhe Ryan Arcidiacono. Hart dhe Bridges luajtën role të rëndësishme në rrugëtimin drejt titullit të New Yorkut: Hart mesatarisht realizoi 10.4 pikë, 8.9 kërcime, 4.6 asistime dhe 1.7 vjedhje për ndeshje në playoff, ndërsa Bridges dha 13.5 pikë për ndeshje me përqindje shtënies 55.9/36.5/92.0. Brunson ishte kryesori në realizim në playoff me 28.4 pikë në ndeshje, fitoi çmimin MVP të Finaleve të Konferencës Lindore dhe më pas MVP të finales pasi Knicks mposhtën San Antonio Spurs në pesë ndeshje.

Brunson reagoi duke kërkuar prova për thashethemnitë dhe duke theksuar se nuk kishte konfirmuar ndonjë ndryshim zyrtar të këshilltarëve financiarë të tij; çështja u trajtua dhe dokumentua nga Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu