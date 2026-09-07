Jalen Brunson sqaron thashethemnitë për ish-shokun e Villanova që thuhej se menaxhonte financat e lojtarëve të Knicks
Ylli i New York Knicks, Jalen Brunson, ka dhënë sqarime pasi u përhapën thashetheme se ai dhe disa ish-shokë skuadre po i besonin menaxhimin e parave një ish-lojtari të Villanova. Brunson iu përgjigj komenteve në rrjetet sociale, duke thënë se Kennedy është miku i tij dhe duke kërkuar burime për pretendimet.
Sipas Bleacher Report, një lajm kishte përhapur se Brunson, Josh Hart dhe Mikal Bridges ishin bërë klientë të Goldman Sachs Private Wealth Management për t’u ribashkuar me ish-shokun e Villanova, Matt Kennedy, si këshilltar të tyre financiar. Kennedy luajti për Villanova nga 2016 deri më 2018 dhe ishte bashkëlojtar me Brunson dhe Bridges kur fituan titullin kombëtar në 2018.
Brunson iu bashkua Knicks në verën e 2022 dhe gjatë kohës së tij ka luajtur me disa ish-wildcats, përfshirë Hart, Bridges, Donte DiVincenzo dhe Ryan Arcidiacono. Hart dhe Bridges luajtën role të rëndësishme në rrugëtimin drejt titullit të New Yorkut: Hart mesatarisht realizoi 10.4 pikë, 8.9 kërcime, 4.6 asistime dhe 1.7 vjedhje për ndeshje në playoff, ndërsa Bridges dha 13.5 pikë për ndeshje me përqindje shtënies 55.9/36.5/92.0. Brunson ishte kryesori në realizim në playoff me 28.4 pikë në ndeshje, fitoi çmimin MVP të Finaleve të Konferencës Lindore dhe më pas MVP të finales pasi Knicks mposhtën San Antonio Spurs në pesë ndeshje.
Brunson reagoi duke kërkuar prova për thashethemnitë dhe duke theksuar se nuk kishte konfirmuar ndonjë ndryshim zyrtar të këshilltarëve financiarë të tij; çështja u trajtua dhe dokumentua nga Bleacher Report.
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