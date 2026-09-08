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08 Sep 2026
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Bota

KIEV – Sulm rus me dron ndaj një televizioni, pesë të plagosur

· 2 min lexim
Sulm rus me dron

KIEV, 8 shtator /ATSH-DPA/ – Një sulm rus me dron ka dëmtuar sot ndërtesën e kanalit televiziv ukrainas “My Ukraina” në Kiev, duke plagosur pesë persona, bëri të ditur presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.

“Sulmi ndodhi në mes të ditës, ndërsa gazetarët ishin në transmetim”, shkroi Zelensky në rrjetet sociale.

Ai akuzoi Rusinë se kishte shënjestruar qëllimisht televizionin dhe bëri thirrje për një reagim ndërkombëtar.

“Duhet të ketë një përgjigje nga Evropa dhe bota”, deklaroi presidenti ukrainas, duke e paraqitur sulmin si një tjetër goditje ndaj medies dhe infrastrukturës civile të Ukrainës.

Edhe producenti i përgjithshëm i “My Ukraina”, Yuriy Sukhak, tha se ndërtesa ishte goditur drejtpërdrejt.

“Sulmi ishte i drejtuar ndaj redaksisë”, deklaroi ai.

Sukhak shtoi se dritaret e ndërtesës ishin dëmtuar edhe më parë nga vala goditëse e një sulmi të ndodhur në mesin e muajit gusht.

Goditja e sotme shkaktoi dëme të tjera në objekt dhe plagosi pesë persona.

“My Ukraina” është një kanal informativ i themeluar në vitin 2022, pas nisjes së pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia.

Televizioni është një prej transmetuesve që kontribuojnë në “United News”, programin e përbashkët televiziv informativ që transmetohet gjatë gjithë kohës dhe u krijua në fillim të luftës.

Ukraina po përballet me pushtimin rus në shkallë të plotë që prej shkurtit 2022, ndërsa sulmet me dronë dhe raketa ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera vazhdojnë ende.

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