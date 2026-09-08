Caitlin Clark për ndryshimet te ekipi amerikan pas ndeshjes së fundit: Nuk ishte aspak mirë
Caitlin Clark tha se pas një paraqitjeje të rezervuar në ndeshjen e mëparshme, ekipi i Shteteve të Bashkuara reagoi më mirë dhe tregoi më shumë energji në fitoren ndaj Çekisë. Ajo pranoi se natën e kaluar skuadra nuk kishte luajtur sipas pritshmërive dhe shpjegoi se ishin përqendruar në përmirësim.
Siç raporton Bleacher Report, Shtetet e Bashkuara mundën Italinë 55-52 dhe më pas fituan ndaj Çekisë 105-64. Clark përfundoi me 9 pikë dhe 7 asistime si zëvendës, ndërsa Breanna Stewart udhëhoqi me 19 pikë, 7 kërcime dhe 6 asistime.
Clark vuri në dukje se ndryshimet ishin të dukshme në sulm: skuadra luajti me më shumë ritëm, punoi më mirë në tranzicion dhe ishte më e organizuar në mbrojtje. Ajo tha se lojtarët ishin të kënaqur për pushimin që do të kenë para fazës me eliminim dhe do të përqendrohen në përgatitjen për ndeshjet e ardhshme.
Ekipi amerikan siguroi një bye për çerekfinalet dhe do të përballet me fituesen e duelit Japonia–Hungaria të enjten, informacion i konfirmuar gjithashtu nga Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.