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08 Sep 2026
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Caitlin Clark për ndryshimet te ekipi amerikan pas ndeshjes së fundit: Nuk ishte aspak mirë

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Caitlin Clark tha se pas një paraqitjeje të rezervuar në ndeshjen e mëparshme, ekipi i Shteteve të Bashkuara reagoi më mirë dhe tregoi më shumë energji në fitoren ndaj Çekisë. Ajo pranoi se natën e kaluar skuadra nuk kishte luajtur sipas pritshmërive dhe shpjegoi se ishin përqendruar në përmirësim.

Siç raporton Bleacher Report, Shtetet e Bashkuara mundën Italinë 55-52 dhe më pas fituan ndaj Çekisë 105-64. Clark përfundoi me 9 pikë dhe 7 asistime si zëvendës, ndërsa Breanna Stewart udhëhoqi me 19 pikë, 7 kërcime dhe 6 asistime.

Clark vuri në dukje se ndryshimet ishin të dukshme në sulm: skuadra luajti me më shumë ritëm, punoi më mirë në tranzicion dhe ishte më e organizuar në mbrojtje. Ajo tha se lojtarët ishin të kënaqur për pushimin që do të kenë para fazës me eliminim dhe do të përqendrohen në përgatitjen për ndeshjet e ardhshme.

Ekipi amerikan siguroi një bye për çerekfinalet dhe do të përballet me fituesen e duelit Japonia–Hungaria të enjten, informacion i konfirmuar gjithashtu nga Bleacher Report.

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