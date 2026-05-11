Frymëmarrje lehtësuese për Spanjën, Nico Williams do të jetë në Botëror
Nga ekzaminimet e bëra ditën e stome Nico Williams ka mësuar se dëmtimi muskulor që pësoi në kofshë nuk është i një shaklle të rëndë dhe për këtë arsye pjesëmarrja në Botëror nuk do të jetë në rrezik.
Sulmuesi i Atheltic de Bilbao ka qenë protagonist i një sezoni nën nivel, por të gjithë presin shumë prej tij në Spanjë. Ashtu siç tregoi edhe në Euro 2024 ai funskionon mjaft mirë në dyshe me Yamal falë skemave të De la Fuente-s.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.