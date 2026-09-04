FSSH: Për një vit janë dorëzuar 1883 kërkesa për in-vitro
“Për familjet që janë përpjekur të bëhen prindër prej vitesh, çdo përpjekje e re do të thotë shpresë e re. Kjo është arsyeja pse, një vit më parë, një nga ndryshimet më domethënëse u bë në ushtrimin e të drejtës për fekondim të asistuar biomjekësor – numri i përpjekjeve për IVF në kurriz të Fondit u rrit nga tre në një maksimum prej gjashtë”.
Kështu thonë nga Fondi për Sigurim Shëndetësor duke shtuar se vetëm një vit më vonë, shifrat tregojnë se ky ndryshim nuk ka mbetur vetëm një mundësi ligjore, por një e drejtë që të siguruarit e përdorin në të vërtetë.
“Në periudhën nga 7 gushti 2025 deri më 20 gusht 2026, nga një total prej 1,883 kërkesash të paraqitura dhe të shqyrtuara për IVF, plot 237 lidhen me përpjekjen e katërt, të pestë ose të gjashtë – një mundësi që më parë nuk ekzistonte në kurriz të Fondit”.
“Nga këto: 216 kërkesa janë për përpjekjen e katërt, 17 kërkesa janë për përpjekjen e pestë dhe 4 kërkesa janë për përpjekjen e gjashtë. Kjo do të thotë se rreth 12.6 përqind e të gjitha kërkesave të shqyrtuara në këtë periudhë janë për përpjekje shtesë të mundësuara nga ndryshimet ligjore. Pas secilit prej këtyre numrave qëndron një familje që ka marrë një mundësi tjetër për të vazhduar aty ku mbështetja e sistemit kishte mbaruar më parë”, thotë Fondi i Sigurimeve Shëndetësore.
Reforma në fekondimin e asistuar biomjekësor nuk konsistoi vetëm në rritjen e numrit të përpjekjeve.
“Procedura u thjeshtua më tej duke futur dorëzimin elektronik të njoftimit për të drejtën e miratuar për IVF, afati për paraqitjen e një kundërshtimi u zgjat nga 8 në 15 ditë, dhe personi i siguruar merr shërbime shëndetësore BPO bazuar në një njoftim nga Fondi, pa pasur nevojë për një referim shtesë nga një mjek – gjinekolog i zgjedhur nga kujdesi shëndetësor parësor”, thotë Fondi.
Ata informojnë se për procedurat IVF të kryera në tetë institucione shëndetësore me të cilat Fondi ka lidhur marrëveshje, në vitin 2025 janë realizuar më shumë se 97.3 milionë denarë.
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