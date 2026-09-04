Zhegrova stërvitet i ndarë nga skuadra, largimi nga Juventusi duket i pashmangshëm
Përjashtimi i Edon Zhegrovës nga lista e UEFA-s ka konfirmuar krisjen mes Juventusit dhe sulmuesit kosovar, tashmë i veçuar nga grupi i lojtarëve bardhezi dhe i destinuar të shitet në tregjet që janë ende të hapura.
Hapësirat për sulmuesin anësor janë mbyllur nga Yildiz, Boga, Nico Gonzalez, Conceiçao, McKennie dhe Alajbegovic. Zhegrova vazhdon të stërvitet i ndarë nga skuadra, në pritje të ndonjë oferte vendimtare për të synuar rilindjen.
Kanë rënë poshtë sondazhet e ditëve të fundit nga kampionati turk dhe zgjidhja më konkrete e çon lojtarin drejt Arabisë Saudite, saktësisht tek Al Ittihad. Klubi arab është gati ta mbyllë marrëveshjen me Juventusin mbi bazën e një huazimi me të drejtën e blerjes, sipas asaj që bën me dije “Tuttosport”.
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