S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 87.35 ▼0.08%
ARI 4,804 ▼0.51%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Sporti

Futboll femra/ Kosova shënon ngjitje historike në renditjen e FIFA-s, 11 vende më lart

Kombëtarja e Kosovës në futboll për femra ka shënuar një rritje të madhe në renditjen e FIFA-s, duke u pozicionuar në vend të 81-të. “Dardanet” kanë ngjitur plot 11 vende në këtë renditje, duke regjistruar pozicionin më të mirë në histori.

Kjo rritje e Kosovës vjen pas fitoreve kundër Gjibraltarit, Kroacisë dhe dy fitoreve ndaj Bullgarisë javën e kaluar, duke grumbulluar 58.33 pikë.

Janë rezultate që vijnë në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2027, duke treguar formën në rritje dhe progresin e kombëtares së femrave të Kosovës.

Shqipëria në futboll për femra mban vendin e 71-të në renditjen e FIFA-s.

