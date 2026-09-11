Tiranë 33°C · Pjesërisht vranët 11 September 2026
S&P 500 7,592 ▼0.58%
DOW 52,064 ▼0.6%
NASDAQ 26,082 ▼0.65%
NAFTA 99.27 ▼3.13%
ARI 4,391 ▼0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $77,099 ▼ -1.17% ETH $2,468 ▼ -0.12% XRP $1.3423 ▼ -2.68% SOL $99.5500 ▼ -1.66%
S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 99.27 ▼3.13 % ARI 4,391 ▼0.37 % S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 99.27 ▼3.13 % ARI 4,391 ▼0.37 %
EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061
11 Sep 2026
Breaking
FOKUS – Rebelët “Houthi” marrin kontrollin e ishullit strategjik në Ngushticën e Bab al-Mandabit PDK lëshon sallën, nuk kalon kandidatja për nënkryetare Vlora Çitaku Hamza: PDK nuk ka asnjë arsye me marr pjesë në punimet e Kuvendit, do ta referojmë lëndën në Gjykatën Kushtetuese LSDM: Mickoski gënjen sapo hap gojën, ku përfunduan 5 milionë euro FIFA ndal euforinë e Marokut, finalja e Botërorit 2030 nuk është vendosur ende! Infantino mes “dy zjarreve”
Menu
Arte

“Gala Operistike”, TKOBAP nis sezonin e ri me zërat dhe kryeveprat e repertorit operistik

· 2 min lexim
sezonin e ri

Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor çeli mbrëmjen e djeshme sezonin e ri artistik me “Gala Operistike”, një mbrëmje e veçantë kushtuar muzikës lirike, ku zërat, muzika dhe emocionet u ndërthurën në skenë.

Nën tingujt e repertorit operistik artistët sollën për publikun një program të pasur me kryevepra të repertorit botëror, duke shënuar nisjen e një sezoni të ri që premton të jetë i mbushur me shfaqje, koncerte dhe ngjarje të rëndësishme artistike.

“Gala Operistike” u konceptua si një përshëndetje artistike për nisjen e sezonit, duke vendosur në qendër fuqinë e zërit dhe të muzikës, përmes interpretimit të artistëve të skenës së Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor.

Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja u shpreh se “hapja e mbrëmjes gala me solistët në në zë të skenës shqiptare dhe asaj ndërkombëtare premton një sezon të mbushur me art, emocione dhe momente të paharrueshme”.

Mbrëmja solli në skenë emocione të veçanta për artdashësit, ndërsa repertori operistik dhe interpretimet e artistëve krijuan një atmosferë mbresëlënëse në çeljen e sezonit të ri.

Nën drejtimin e dirigjentit Simone Di Felice, artistët sollën një mbrëmje të pasur vokale dhe skenike.

Mezzosopranoja Vikena Kamenica solli për artdashësit arien e Dalilës nga Samson dhe Dalila, sopranoja Eva Golemi interpretoi Leonorën nga Forza del Destino, së bashku me Stefan Po.

Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte edhe rikthimi i baritonit Armando Likaj me arien e Figaros nga “Dasma e Figaros”, pas rreth 12 vitesh. Publiku duartrokiti gjithashtu kuartetin e famshëm të “Rigolettos”.

Sezoni i ri artistik i TKOBAP pritet të vijojë me një program të larmishëm, që përfshin opera, balet, koncerte dhe aktivitete të tjera, duke synuar të pasurojë jetën kulturore dhe artistike në vend.

Përmes këtij sezoni, Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor synon të vijojë misionin e tij në promovimin e artit skenik, ruajtjen e repertorit klasik dhe prezantimin e krijimtarisë artistike para publikut shqiptar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu