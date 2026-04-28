Tiranë 23°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,117 ▼0.79%
DOW 49,145 ▼0.05%
NASDAQ 24,530 ▼1.43%
NAFTA 100.00 ▲3.77%
ARI 4,577 ▼2.48%
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
BTC $75,763 ▼ -2.74% ETH $2,267 ▼ -2.16% XRP $1.3690 ▼ -2.54% SOL $83.1900 ▼ -2.45%
Maqedonia

Gashi në takim me Stevanoviç: Sllovenia ka mbështetur RMV-në në procesin e reformave dhe integrimit në BE

· 2 min lexim

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në Lubjanë realizoi takim zyrtar me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Sllovenisë, Zoran Stevanoviç.

Siç njoftojnë nga kabineti i Gashit, në takim u konfirmuan marrëdhëniet e shkëlqyera dhe partneriteti i qëndrueshëm ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Sllovenisë, me theks të veçantë në nevojën për intensifikimin e bashkëpunimit ndërparlamentar dhe ndërtimin e urave të reja të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.

“Kryetari Stevanoviç theksoi përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve dhe rikonfirmoi mbështetjen e fuqishme të Sllovenisë për integrimin europian të Maqedonisë së Veriut. Nga ana e tij, kryetari Gashi shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Sllovenisë ndaj procesit të reformave dhe integrimit europian, duke theksuar sfidat dhe rëndësinë e avancimit të këtij procesi për stabilitetin dhe zhvillimin e vendit dhe rajonit”.

“Bashkëbiseduesit vlerësuan gjithashtu rolin e studentëve si një urë e rëndësishme lidhëse ndërmjet dy vendeve, që kontribuon në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe në ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët europiane. Të dy u pajtuan për forcimin e mëtejshëm të partneritetit dhe bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve”, thuhet në njoftim.

