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Moda

George dhe Amal Clooney shkëlqejnë në hapjen e Festivalit të Filmit të Venedikut

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Në edicionin e 83-të të Festivalit të Filmit të Venedikut, George dhe Amal Clooney tërhoqën vëmendjen në tapetin e kuq me dukje të rafinuara. Amal u shfaq me një fustan kolonë të zi me rrudha, të punuar me porosi nga Haider Ackermann për Tom Ford, me shirita delikatë të shpatullave dhe një prerje të lartë në pjesën e pasme që zbuloi stilettot e saj të zeza me shkëlqim. Ajo kompletoi veshjen me vathë diamanti e smeraldi, një unazë të përputhur dhe një byzylyk diamanti, ndërsa mbante një çantë kuvertë prej lëkure të zezë; flokët i mbajti të lirshëm, voluminozë dhe valëzuar, me makiazhin e njohur në nuanca rozë të tymosura.

Sipas Harper’s Bazaar, George u shfaq në një smokë të zezë të lëmuar me bow-tie, duke dhënë pamjen e një ylli të vërtetë të Hollywood-it ndërsa hynte në ceremoni. Ai është personazhi kryesor i hapjes së festivalit dhe do të nderohet me Luanin e Artë për Mjetësi të Jetës (Golden Lion for Lifetime Achievement) për kontributin e tij në kinematografi; aktorja Laura Dern do të mbajë fjalimin Laudatio dhe do t’i dorëzojë zyrtarisht çmimin.

Prania e çiftit vendosi një ton të sofistikuar për natën e hapjes dhe tërhoqi vëmendjen e mediave dhe publikut, duke përmbledhur atmosferën e ngjarjes. Harper’s Bazaar thekson se aparatet fotografike i kapën momentet kryesore të paraqitjes së tyre në tapetin e kuq.

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